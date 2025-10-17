WRC-Rally de Europa Central: Diego finaliza la segunda etapa

Diego, que había culminado la primera etapa de ayer en el tercer lugar de la categoría JWRC, mantuvo su posición en el primer rulo de hoy, pero en el comienzo del segundo, perdió un lugar y pasó a ser cuarto, y tras haber tenido lamentablemente un leve fuera de camino en la última prueba especial de la jornada (Granit und Wald 2, de 10,8 kilómetros), donde se atrasó un poco más de 2 minutos, quedó ubicado finalmente en el sexto y último lugar de su categoría.

Entre los Rally1, comanda las acciones el actual líder del certamen, el múltiple campeón francés Sébastien Ogier (Toyota), que es escoltado por sus compañeros de equipo, el finlandés Kalle Rovanpera, a 6 décimas de segundo, y el galés Elfyn Evans, a 29,5 segundos.

La tercera etapa de mañana tendrá otra vez 6PE, con 103,6 kilómetros de recorrido.

