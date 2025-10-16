ABC Motor

WRC-Rally de Europa Central: Diego Domínguez, 3° en la JWRC

El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, de 25 años, tuvo hoy un auspicioso arranque en el Rally de Europa Central, que se disputa por los siempre complicados caminos de asfalto en Austria, República Checa y Alemania, en el marco de la 12ª fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 21:46
Así anduvieron hoy Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate, al mando del Ford Fiesta Rally3.
Nuestro compatriota, navegado por el experimentado copiloto español de las Islas Canarias, Rogelio Peñate, a bordo del Ford Fiesta Rally3, fue el mejor del shakedown en la categoría JWRC, que se desarrolló sobre un tramo de 4,5 kilómetros.

La etapa 1 del rally mixto, constó de una prueba especial cronometrada de 12,8 kilómetros, denominada Golf und Therme, que se repitió en una ocasión.

En la primera pasada, Domínguez Bejarano, marcó un tiempo de 7:13,2, y quedó a 3,2 segundos de la punta, mientras que en la segunda, registró un crono de 7:20, y fue superado por 9 segundos, para quedar en el 3° puesto, a 12,9 segundos del líder, el sueco Mille Johansson, en zona de podio.

Finalizamos terceros en la categoría JWRC. Ha sido todo un desafío el tramo nocturno por un problema en la regulación de nuestras luces”, expresó Diego que tendrá que afrontar mañana, en la etapa 2, 6 PE y 99 kilómetros bajo el reloj.