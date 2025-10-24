Vídeo: La viral reacción de Diego Domínguez padre con un auxilio

Diego Domínguez finalizó la PE4, en los 24,88 kilómetros a Ocho Cué, con graves problemas mecánicos en la parte izquierda del auto. El padre de Diego Domínguez Bejarano necesitó auxilio para trasladar el Toyota GR Yaris Rally 2 hasta la asistencia. Una camioneta apareció en escena para estirar, pero no pudo mover la máquina.

Luego de un par de intentos, Domínguez bajó del Toyota y fue hasta la Montero, abrió la puerta, bajó al conductor y subió para él mismo poder llevar el coche 27 a zona de reparaciones con el fin de continuar en carrera. DD pudo comenzar la prueba especial de Cemelpa, pero volvió a sufrir inconvenientes y quedó en el medio del trazado.

La reacción de Diego Domínguez con el auxilio