ABC Motor

Vídeo: La viral reacción de Diego Domínguez padre con un auxilio

Diego Domínguez padre finalizó un tramo con serios problemas mecánicos en el Toyota GR Yaris Rally 2. El piloto necesitó auxilio para llevar el auto a la asistencia, pero la camioneta no pudo empujar la máquina hasta que…

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 13:19

Diego Domínguez finalizó la PE4, en los 24,88 kilómetros a Ocho Cué, con graves problemas mecánicos en la parte izquierda del auto. El padre de Diego Domínguez Bejarano necesitó auxilio para trasladar el Toyota GR Yaris Rally 2 hasta la asistencia. Una camioneta apareció en escena para estirar, pero no pudo mover la máquina.

Luego de un par de intentos, Domínguez bajó del Toyota y fue hasta la Montero, abrió la puerta, bajó al conductor y subió para él mismo poder llevar el coche 27 a zona de reparaciones con el fin de continuar en carrera. DD pudo comenzar la prueba especial de Cemelpa, pero volvió a sufrir inconvenientes y quedó en el medio del trazado.

La reacción de Diego Domínguez con el auxilio