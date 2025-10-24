El Rally del Chaco en vivo: comienza la Etapa 1 en Mariscal Estigarribia

Gustavo Saba abre el Rally del Chaco 2025: el piloto es el primero en partir en la carrera 50 de la historia del certamen más importante del automovilismo. Son seis pruebas especiales y 153,76 kilómetros cronometrados.

La Etapa 1 del Rally del Chaco 2025

09:48 Alejandro Galanti sufrió un vuelco en la PE5

Alejandro Galanti, el más ganador del Rally del Chaco y actual líder del Campeonato Nacional de Rally, sufrió un vuelco.

09:45 Miguel Zaldívar finalizó la PE5

Migue Zaldívar llegó a Picada Histórica con un tiempo de 7 minutos y 35 segundos. El piloto del Skoda Fabia RS Rally 2 continúa liderando la clasificación.

09:39 ¡Agustín Alonso llegó primero que Alejandro Galanti!

Sorpresa en el Rally del Chaco: Agustín Alonso llegó primero que Alejandro Galanti al final de la PE5.

09:35 Gustavo Saba completó la PE5

Gustavo Saba finalizó la tercera prueba especial del día y la quinta del Rally del Chaco 2025.

09:30 ¡Fau Zaldívar marcó el mejor tiempo de la PE4!

Fau Zaldívar finalizó la PE4 con el mejor tiempo del tramo: ¡11 minutos y 35 segundos!

09:25 La clasificación del Rally del Chaco 2025

1- Migue Zaldívar

2- Alejandro Galanti +14′

3- Diego Domínguez +01:07′

4- Gustavo Saba +01:32′

5- Agustín Alonso +02:05′

09:08 Migue Zaldívar culminó la PE4 en Ocho Cué

Migue Zaldívar finalizó la PE4 con un tiempo de 11 minutos y 43 segundos. El piloto del Skoda Fabia RS Rally 2.

09:06 Diego Domínguez padre terminó la PE4

Diego Domínguez padre culminó el tramo con un tiempo de 12 minutos y 29 segundos.

09:05 Agustín Alonso acabó la PE4

Agustín Alonso es el tercero en llegar a Ocho Cué: marcó 12 minutos y 52 segundos.

09:01 Alejandro Galanti terminó la PE4

Alejandro Galanti llegó a Ocho Cué: el más ganador del Rally del Chaco registró 11 minutos y 47 segundos.

08:59 Gustavo Saba culminó la PE4 en Ocho Cué

Gustavo Saba finalizó la PE4 del Rally del Chaco 2025 con un tiempo de 12 minutos y 30 segundos.

08:45 La PE4 está en marcha en Ruta PY 15

El Rally del Chaco 2025 disputa el tramo de 24,88 kilómetros. Gustavo Saba y Alejandro Galanti están en carrera.

08:40 La clasificación general del Rally del Chaco

1- Migue Zaldívar

2- Alejandro Galanti +10

3- Diego Domínguez +21

4- Gustavo Saba +45

5- Agustín Alonso +56

08:30 Miguel Zaldívar lidera el Rally del Chaco

Migue Zaldívar es el líder de la clasificación general del Rally del Chaco 2025. El piloto del Skoda Fabia RS Rally 2 supera por 10 segundos a Alejandro Galanti.

08:26 Migue Zaldívar llegó a la PE3

Miguel Zaldívar, segundo en la clasificación del Campeonato Nacional de Rally, cronometró 11 minutos y 26 segundos. El hermano de Fau Zaldívar realizó el mejor tiempo de la PE3.

08:24 Diego Domínguez padre finalizó la PE3

Diego Domínguez padre cronometró 11 minutos y 44 segundos en la prueba especial 3.

08:21 Agustín Alonso completó la PE3

Agustín Alonso, ganador del Rally del Chaco 2023, culminó la PE con un tiempo de 12 minutos y 21 segundos.

08:14 Alejandro Galanti también culminó la PE3

Alejandro Galanti llegó a Cuenca Lechera 1 con un tiempo de 11 minutos y 36 segundos.

08:12 Gustavo Saba llegó a Cuenca Lechera 1

Gustavo Saba culminó la primera prueba especial del día, la PE3 del Rally del Chaco: el piloto cronometró 12 minutos y 12 segundos en los 15,64 kilómetros del tramo.

08:12 Diego Domínguez padre, en carrera

Diego Domínguez también partió en la primera especial de la Etapa 1.

08:09 Alejandro Galanti y Agustín Alonso, en carrera

Alejandro Galanti y Agustín Alonso también realizan la PE3, la primera de la Etapa 1.

08:00 Gustavo Saba arranca la Etapa 1

Gustavo Saba abre el Rally del Chaco en Cañada Elisa.