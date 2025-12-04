ABC Motor
04 de diciembre de 2025 - 17:15

Los Clásicos de la Plaza celebrarán el domingo los 70 años del Fiat 600

Los Fiat 600 estarán de fiesta el domingo por su aniversario número 70 y Los Clásicos de la Plaza lo van a celebrar.
Los Fiat 600 estarán de fiesta el domingo por su aniversario número 70 y Los Clásicos de la Plaza lo van a celebrar.

El grupo de entusiastas que componen Los Clásicos de la Plaza, llevarán adelante el domingo 7 un encuentro para celebrar los 70 años del Fiat 600, un pintoresco vehículo.

Por ABC Color

La invitación de Los Clásicos de la Plaza está marcado para las 10:00 del domingo 7 de diciembre, en la esquinas de las calles Independencia Nacional y Palma, lugar donde habitualmente se reunen para cumplir con sus actividades.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

La ocasión será propicia para celebrar los 70 años de la primera salida en producción del emblemático Fiat 600, también conocido con los nombres de Fitito, Bolita o simplemente 600.

Una muy buena cantidad de Fiat 600 hay en nuestro país, gracias a los amantes de los autos clásicos y antiguos.
Una muy buena cantidad de Fiat 600 hay en nuestro país, gracias a los amantes de los autos clásicos y antiguos.

Todos los amantes de los autos antiguos y clásicos están invitados para participar de este encuentro de camaradería, que servirá además para compartir experiencias y anécdotas sobre estos verdaderos clásicos de la historia del automóvil.