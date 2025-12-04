Los Clásicos de la Plaza celebrarán el domingo los 70 años del Fiat 600

La invitación de Los Clásicos de la Plaza está marcado para las 10:00 del domingo 7 de diciembre, en la esquinas de las calles Independencia Nacional y Palma, lugar donde habitualmente se reunen para cumplir con sus actividades.

La ocasión será propicia para celebrar los 70 años de la primera salida en producción del emblemático Fiat 600, también conocido con los nombres de Fitito, Bolita o simplemente 600.

Todos los amantes de los autos antiguos y clásicos están invitados para participar de este encuentro de camaradería, que servirá además para compartir experiencias y anécdotas sobre estos verdaderos clásicos de la historia del automóvil.