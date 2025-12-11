Fau Zaldívar, en la FIA Awards 2025, como tricampeón sudamericano de rally

Campeón Sudamericano de Rally FIA Codasur 2025, tres al hilo, Fau y el argentino Marcelo der Ohannesian estarán compartiendo escenario con los grandes campeones del mundo de las diferentes modalidades, como el WRC (Mundial de Rally), la Fórmula 1 y la Fórmula 2, entre otras.

Este viernes también podría darse una muy buena noticia para el Paraguay, en la ceremonia de la FIA, con un posible reconocimiento el Rally del Paraguay, prueba del Campeonato del Mundo de Rally (WRC) que llegó por primera vez al país este año. El presidente Santiago Peña y el CEO del rally, César Marsal, se encuentra en la sede sel evento, invitados por la FIA.

Ben Sulayem se apresta a la reelección

El emiratí Mohammed Ben Sulayem, el único candidato a presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), espera reelegirse en el cargo este viernes en Taskent, la capital de Uzbekistán, tras un proceso electoral controvertido.

La piloto suiza Laura Villars quiso presentarse a las elecciones, al igual que el estadounidense y excomisario de la FIA Tim Mayer. Sin embargo, la normativa electoral exige que los candidatos nombren vicepresidentes de cada una de las seis regiones del mundo, elegidos de una lista aprobada por la FIA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero solo hay una persona en el listado de Sudamérica: la brasileña Fabiana Ecclestone, esposa del exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, y ella ya ha aceptado formar parte del equipo de Ben Sulayem.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada un tribunal de París decidió no suspender la elección, pero ordenó un juicio para examinar el proceso electoral tras recibir una solicitud urgente de Villars, quien no había podido presentarse como candidata.

La primera audiencia está prevista para el 16 de febrero próximo, aseguró el miércoles el abogado de Villars, Robin Binsard, en un comunicado.