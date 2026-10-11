Bezzecchi gana GP de Indonesia y Martín recupera el liderato

El italiano Marco Bezzecchi, a los mandos de una Aprilia, logró el undécimo Gran Premio de su carrera al imponerse al español Raúl Fernández (que el sábado logró su primera pole position), a Jorge Martín y al japonés Ai Ogura.

“Es increíble, estoy muy, muy contento”, declaró Bezzecchi, cuya última victoria fue a finales de mayo, en el GP de Italia.

“Muy contento por estar de nuevo en el escalón más alto del podio. Fue una bonita batalla con Raúl y creo que tanto yo como todo el equipo merecíamos un resultado así”, añadió el italiano.

Su compañero, Jorge Martín, alcanzó los 355 puntos para arrebatar el liderato de la clasificación a Marc Márquez (Ducati), que pese a una complicada carrera logró salvar los muebles con una sexta posición, y queda a dos puntos del madrileño (353 pts).

“El liderato va y viene, lo importante es estar en la pelea”, declaró Martín a DAZN España. Bezzecchi es tercero (309 puntos), por delante de Ogura (259 puntos).

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Tras el choque entre Fernández y Bezzecchi el sábado durante la carrera esprint, el español llegó mermado al Gran Premio del domingo, tras romperse dos dedos en esa caída. Desde la primera posición tras haber logrado el sábado la primera pole position de su carrera, Fernández tuvo que utilizar el domingo el dedo corazón para frenar.

“La carrera más dura” de Fernández

El piloto de 25 años, en la escudería satélite Aprilia-Trackhouse, mantuvo a raya a Bezzecchi, de la escudería principal Aprilia, durante el primer tercio de la carrera de 27 vueltas.

Por detrás, en la otra Aprilia de fábrica, Martín rodaba tercero, necesitado de un buen puñado de puntos tras haber cedido terreno el sábado con Marc Márquez (Ducati) , que rodaba en quinta posición el domingo y que cayó a la sexta en las últimas vueltas.

Pese a su lesión, Fernández defendió su posición hasta la vuelta 19, en la que Bezzecchi atacó. A partir de ese momento, el italiano pilotó hacia la victoria y contó con un colchón de más de 4 segundos respecto al español de 25 años, que pudo defender su segunda posición.

“Esta mañana me he levantado pensando que no corría (...) Creo que ha sido la carrera más dura de mi vida, he tenido que cambiar la forma de frenar esta mañana”, detalló Fernández a DAZN España.

En Moto3, el español Máximo Quiles, de 18 años, se proclamó campeón del mundo de la categoría tras su décima victoria del año. “Esto acaba de empezar, voy a seguir luchando por más sueños, dando el máximo y sin rendirme nunca”, declaró el joven.

Australia acogerá la próxima carrera dentro de quince días.