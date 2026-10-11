Centurión y Génez prevalecen en el doble trazado de Ybycuí

Con una llovizna persistente y la presencia de más de 1.400 personas en el doble trazado de la granja La Familia, de 1.000 metros aproximadamente, el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, ente organizador del Campeonato Nacional Todoterreno, llevó adelante con mucho éxito (con casi 30 máquinas) una jornada de la modalidad del 4x4 Off-Road en la ciudad de Ybycuí, departamento de Paraguarí. En la competencia, David Centurión y Víctor Génez, al mando de la potente camioneta Mitsubishi Montero #581, se alzaron con el triunfo tanto en la clasificación general como en la categoría TT4L.

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Centurión y Génez, en la decisiva vuelta final, lograron una diferencia de tan solo 1,9 segundos con relación a Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol), y de 9,1 segundos respecto a Rodrigo Morales y Éver Sánchez (Nissan Terrano), quienes culminaron en el segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

Después de las dos vueltas clasificatorias por lado y las finales, el podio definitivo quedó de la siguiente forma:

En la categoría TT1, 1) Darío Núñez y Pablo González (Toyota Rav4), 2) Diego Vera y Lucas Núñez (Mitsubishi Montero) y 3) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol).

En la TT2, 1) Bruno González y Gustavo Alcaraz (Lada Niva), 2) Alejandro Ibarrola y Rubén Hahn (Suzuki Vitara) y 3) Gustavo y Edu Gómez (Suzuki Vitara).

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En la TT3, 1) Rodrigo Morales y Ever Sánchez (Nissan Terrano), 2) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero) y 3) Adrián Martínez e Iván Caballero (Mitsubishi Montero).

En la TT4N, 1) Roberto Gini y Miguel Martínez (Nissan Mistral), 2) José Lezcano y Javier Reyes (Mitsubishi Montero) y 3) Guillermo Servía y Aldo Galeano (Ford Willys).

En la TT4L, 1) David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero), 2) Carlos “Camello” Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero) y 3) Junior Balbuena y Guido Vargas (Toyota Hilux).

Y en la TT4 Extreme, 1) Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol), 2) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz) y 3) Rolando Giménez y Silver Cáceres (Daihatsu Rocky).

La próxima fecha, la octava y última de la presente temporada, se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, en la ciudad de Nueva Italia.