ABC Motor
11 de octubre de 2026 a la - 18:40

Centurión y Génez prevalecen en el doble trazado de Ybycuí

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Los vencedores, David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero) y el público que llegó hasta Ybycuí para disfrutar del gran show del 4x4 Off-Road.Gustavo Machado

David Centurión y Víctor Génez, del Tujuteam Ybycuí, se adjudicaron este domingo la victoria tras la disputa de la 7ª fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 Off-Road. La competencia se llevó a cabo en la granja La Familia, en Ybycuí, rindiendo un homenaje en vida a Kiko López, ante una buena concurrencia de público y una destacada cantidad de máquinas en el doble trazado.

Por Derlis Santacruz
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Con una llovizna persistente y la presencia de más de 1.400 personas en el doble trazado de la granja La Familia, de 1.000 metros aproximadamente, el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, ente organizador del Campeonato Nacional Todoterreno, llevó adelante con mucho éxito (con casi 30 máquinas) una jornada de la modalidad del 4x4 Off-Road en la ciudad de Ybycuí, departamento de Paraguarí. En la competencia, David Centurión y Víctor Génez, al mando de la potente camioneta Mitsubishi Montero #581, se alzaron con el triunfo tanto en la clasificación general como en la categoría TT4L.

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Centurión y Génez, en la decisiva vuelta final, lograron una diferencia de tan solo 1,9 segundos con relación a Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol), y de 9,1 segundos respecto a Rodrigo Morales y Éver Sánchez (Nissan Terrano), quienes culminaron en el segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Espectacular salto de la Mitsubishi Montero de David Centurión y Víctor Génez (izquierda), en el circuito doble de Ybycuí.

Después de las dos vueltas clasificatorias por lado y las finales, el podio definitivo quedó de la siguiente forma:

En la categoría TT1, 1) Darío Núñez y Pablo González (Toyota Rav4), 2) Diego Vera y Lucas Núñez (Mitsubishi Montero) y 3) Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol).

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Así pasaron por un obstáculo Darío Núñez y Pablo González, con la Toyota Rav4, del Team La Calaca.

En la TT2, 1) Bruno González y Gustavo Alcaraz (Lada Niva), 2) Alejandro Ibarrola y Rubén Hahn (Suzuki Vitara) y 3) Gustavo y Edu Gómez (Suzuki Vitara).

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Bruno González y Gustavo Alcaraz, a bordo de siempre rendidora Lada Niva, del Team Zamara.

En la TT3, 1) Rodrigo Morales y Ever Sánchez (Nissan Terrano), 2) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero) y 3) Adrián Martínez e Iván Caballero (Mitsubishi Montero).

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Rodrigo Morales y Ever Sánchez, con la Nissan Terrano, del Team El Loco de la Terrano, volvieron a lo más alto del podio.

En la TT4N, 1) Roberto Gini y Miguel Martínez (Nissan Mistral), 2) José Lezcano y Javier Reyes (Mitsubishi Montero) y 3) Guillermo Servía y Aldo Galeano (Ford Willys).

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Roberto Gini y Miguel Martínez, con Nissan Mistral, del Team Patroncito, sobresalieron en la jornada.

En la TT4L, 1) David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero), 2) Carlos “Camello” Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero) y 3) Junior Balbuena y Guido Vargas (Toyota Hilux).

Y en la TT4 Extreme, 1) Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol), 2) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz) y 3) Rolando Giménez y Silver Cáceres (Daihatsu Rocky).

Competencia off-road en el Club Cateura 4x4 en Ybycuí.
Una postal de la tanda compuesta entre Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol, del Team Hermanos Matto), a la izquierda, y Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz, del Team Silver Star), de fondo.

La próxima fecha, la octava y última de la presente temporada, se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, en la ciudad de Nueva Italia.