Las potentes 4x4 rugirán en Ybycuí en homenaje a Kiko López

El Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, que lleva adelante el Campeonato Nacional Todoterreno, prepara para este domingo lo que, sin lugar a dudas, será una inolvidable séptima fecha del certamen. La competencia, que se cumplirá con un homenaje en vida a Kiko López —histórico exponente de la modalidad del 4x4 Off-Road—, se realizará sobre un trazado doble diseñado exclusivamente en la granja La Familia, ubicada en la ciudad de Ybycuí, departamento de Paraguarí.

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Es la primera vez que el mencionado club traslada una cita a dicho escenario, donde se trabajó intensamente para dejar en óptimas condiciones el trazado que recorrerán los competidores. La carrera se pondrá en marcha este domingo a partir de las 9:30, previa reunión de pilotos prevista para las 9:00, y constará de dos vueltas clasificatorias y una gran final.

Según la nómina de inscriptos, cerca de 30 máquinas estarán en competencia, distribuidas en las siguientes categorías: TT1, TT2, TT3, TT4N, TT4L y TT4 Extreme. Las entradas para acceder al circuito tendrán un costo de G. 30.000, y los portones del predio se abrirán desde de las 7:00.

A las 20:30 de este sábado, las mejores tripulaciones del 4x4 Off-Road participarán de la tradicional largada simbólica, que tendrá lugar frente al Portal de Ybycuí, donde se aguarda una gran afluencia de público para compartir el inicio del evento que rinde un homenaje en vida a Kiko López.