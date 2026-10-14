Rally del Chaco: Las primeras dos camionetas inscritas para la carrera

El Rally del Chaco 2026 continúa sumando inscritos para la edición 51 de la certamen más importante del automovilismo paraguayo. La lista llegó a 25 autos entre los 4x4 y los 4x2 y registró a las primeras camionetas, a una de las categorías habilitadas por el Touring y Automóvil Club Paraguayo para la última fecha del Campeonato Nacional de Rally.

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Desde la apertura de las inscripciones, el jueves 8 de octubre, un día después del lanzamiento oficial, el Transchaco tiene a 15 tripulaciones de la tracción integral y a 10 de la tracción simple. Por su lado, 2 camionetas confirmaron presencia para la clasificación (domingo 25) y la carrera (viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre).

Rally del Chaco: ¿Quiénes son los primeros anotados en Camionetas?

Mark Hicks-Kelvin Hicks, con un Mitsubishi Super Montero, y Blas Zapag-Enrique Fratta, a bordo de Toyota Hilux T1, son los primeros anotados en Camionetas para el Rally del Chaco 2026. Las tripulaciones de Team MEK Motorsport y Copetrol Rally respectivamente disputarán la clasificación en Capiatá y la carrera en la Región Occidental.

Las inscripciones para el TCR51 continúan hasta el miércoles 21 de octubre. Ese mismo día, luego del cierre del periodo de registros, que será hasta las 17:00, también culmina el tiempo de precintado de turbocompresores (17:00). Además, a las 20:00 habrá reunión de pilotos y luego, será la publicación del orden de las tandas clasificatorias.