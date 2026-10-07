Oficial: El Touring presentó el Rally del Chaco 2026

El Touring y Automóvil Club Paraguayo presentó oficialmente la carrera más importante del automovilismo nacional: El Rally del Chaco. La séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026, que define nuevamente de la temporada en la Región Occidental, tiene confirmada las fechas, los tramos y los horarios de las tres etapas.

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Además, el TRC51 estableció el calendario de actividades, que incluye la partida simbólica y la clasificación. La largada ceremonial está fijada para el sábado 24 de octubre en lugar a confirmar, mientras que la qualy, que establece el orden de salida en suelo chaqueño, es el domingo 25 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá.

El Transchaco, que en la edición pasada coronó ganador primera vez a Gustavo Saba y consagró campeón nacional a Migue Zaldívar, abre las inscripciones el jueves 8 (08:00). A la misma hora, arranca el precintado de turbo de compresores en el Taller Hugo Ramírez y a las 19:00, la reunión técnica de preparados en el Salón Choferes del Chaco del TACPy.

Luego de las primeras dos especiales del Rally del Chaco 2026 en Capiatá, la competencia viaja al ‘Infierno Verde’ para disputar 7 pruebas (de PE2 a PE8) el viernes 30 de octubre en la Etapa 1. Por su lado, la Etapa 2, el sábado 31, tiene otras 8 (de PE9 a PE16). Por último, la Etapa 3, el domingo 1 de noviembre, culmina con 6 (de PE17 a PE22).

Rally del Chaco 2026: Etapas, fechas, horarios y tramos

Etapa 1 - Viernes 30 de octubre

PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30

PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58

PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31

PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14

PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07

PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25,00 km/12:30

PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30

PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58

PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41

PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54

PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12

PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40

PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58

PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre

PE17: Cañada Elisa-Mcal. Estigarribia Norte; 18,65 km/08:00

PE18: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/08:28

PE19: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/08:51

PE20: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/10:29

PE21: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25.00 km/10:52

PE22: Estancia Intendente-Mcal. Estigarribia; 27,98 km/11:35

¿Cómo está la tabla del Campeonato Nacional de Rally?

El líder del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la tracción integral (4x4) es Alejandro Galanti. Sin el descarte de una carrera, establecida por reglamento, el piloto más ganador del Rally del Chaco suma 184 puntos y aventaja por 34 a Migue Zaldívar, segundo con 150. Completando el podio y en la pelea por el título, Gustavo Saba es tercero con 127.

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Por su lado, luego de 6 carreras en la temporada (Rally de Colonias Unidas, Rally de Paraguarí, Rally de San Pedro, Rally del Guairá, Rally de Cordillera y Rally de Caaguazú), Ivan Wasmosy es el puntero de la tracción simple (4x2) con 131 puntos. Por su parte, Diego Cruz está segundo con 104 unidades, mientras que Nicolás Baeza es tercero con 89.

¿Quién es el piloto más ganador del Rally del Chaco?

Alejandro Galanti es el más ganador del historial del Rally del Chaco. El piloto del Toyota Gazzo Racing está en la cima del palmarés con 6 victorias, liderando con dos triunfos más que Juan Carlos Calvo, Gerardo Planás, Didier Arias y Diego Domínguez (padre de Diego Domínguez Bejarano), quien vencieron al ‘Infierno Verde’ en 4 oportunidades cada uno.

Todos los triunfos de Galanti fueron con Toyota, que es la marca más ganadora con 23 victorias. El actual líder del Campeonato Nacional de Rally venció en 2005 con un Toyota Corolla WRC; en 2010 con un Toyota Celica ST185; en 2015 con Toyota Corolla S2000; en 2019 y 2022 con un Toyota Etios R5; y en 2024 con un Toyota GR Yaris Rally2.