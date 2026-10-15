¿Cuál es el itinerario oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026?

Tras la presentación oficial de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ente organizador de la prueba madre del automovilismo de nuestro país, trabaja intensamente en los preparativos de la prueba de clasificación, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, y cuyos detalles te traemos a continuación:

Lea más: https://www.abc.com.py/deportes/motor/2026/10/14/rally-del-chaco-las-primeras-dos-camionetas-registradas-para-la-carrera/

Una vez cumplida dicha prueba (dos vueltas, una por lado —torre y gradería— que suman 9,8 kilómetros), la cual establece el orden de partida de los autos para la primera etapa, las tripulaciones se trasladarán a la Región Occidental. La competencia se disputará sobre un recorrido total de 1.980,96 kilómetros, distribuidos en 1.476,96 kilómetros de enlaces y 504 kilómetros de pruebas especiales.

La primera etapa tendrá 7PE y 159,93 kilómetros bajo el crono.

La segunda etapa constará de 8PE y 222,34 kilómetros.

Y la etapa 3 de 6PE y 121,73 kilómetros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe recordar que las 22PE y los 504 kilómetros cronometrados (con sus respectivos enlaces) corresponderán a los autos y las camionetas, mientras que la categoría de los Históricos tendrá un itinerario diferenciado, que es el siguiente:

Lista de inscriptos

Hasta el jueves 14 de octubre, estas son las tripulaciones que ya han confirmado presencia para el TCR51: