ABC Motor
15 de octubre de 2026 - 14:42

¿Cuál es el itinerario oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026?

El Skoda Fabia RS Rally 2 de Migue Zaldívar durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025.
El Škoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025, tras el cual logró su primer título de Campeón Nacional de Rally.Gustavo Machado, ABC Color

El evento más emblemático del deporte motor nacional, el Petrobras Transchaco Rally 2026, se pondrá en marcha el domingo 25 de octubre con las pruebas de clasificación en el Autódromo VRD de Capiatá, y continuará el viernes 30 y sábado 31 de octubre, y el 1 de noviembre, con la disputa de las tres etapas en la Región Occidental.

Por Derlis Santacruz
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Tras la presentación oficial de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ente organizador de la prueba madre del automovilismo de nuestro país, trabaja intensamente en los preparativos de la prueba de clasificación, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, y cuyos detalles te traemos a continuación:

La PE1 del TCR51.
La PE1 del TCR51.
Mapa oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026.
Mapa oficial del Petrobras Transchaco Rally 2026.

Lea más: https://www.abc.com.py/deportes/motor/2026/10/14/rally-del-chaco-las-primeras-dos-camionetas-registradas-para-la-carrera/

Una vez cumplida dicha prueba (dos vueltas, una por lado —torre y gradería— que suman 9,8 kilómetros), la cual establece el orden de partida de los autos para la primera etapa, las tripulaciones se trasladarán a la Región Occidental. La competencia se disputará sobre un recorrido total de 1.980,96 kilómetros, distribuidos en 1.476,96 kilómetros de enlaces y 504 kilómetros de pruebas especiales.

Etapa 1
Etapa 1

La primera etapa tendrá 7PE y 159,93 kilómetros bajo el crono.

Etapa 2
Etapa 2

La segunda etapa constará de 8PE y 222,34 kilómetros.

Etapa 3
Etapa 3

Y la etapa 3 de 6PE y 121,73 kilómetros.

Cabe recordar que las 22PE y los 504 kilómetros cronometrados (con sus respectivos enlaces) corresponderán a los autos y las camionetas, mientras que la categoría de los Históricos tendrá un itinerario diferenciado, que es el siguiente:

Itinerario categoría Históricos
Itinerario categoría Históricos
Itinerario categoría Históricos
Itinerario categoría Históricos
Itinerario categoría Históricos.
Itinerario categoría Históricos.

Lista de inscriptos

Hasta el jueves 14 de octubre, estas son las tripulaciones que ya han confirmado presencia para el TCR51:

Lista de inscriptos
Lista de inscriptos
Lista de inscriptos
Lista de inscriptos
Lista de inscriptos
Lista de inscriptos
Lista de inscirptos
Lista de inscirptos