Rally del Chaco: Los 86 inscritos para la carrera más importante del automovilismo paraguayo

El Touring y Automóvil Club Paraguayo oficializó la lista de inscritos del Rally del Chaco 2026. El competencia más importante del automovilismo paraguayo y uno de los eventos más relevantes del deporte nacional es la última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026. La clasificación es el domingo 25 de octubre, mientras que la carrera, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre.

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El Transchaco Rally cerró el periodo de anotaciones con 86 tripulaciones: 61 autos entre las tracciones integral (4x4) y simple (4x2); 7 Camionetas y 18 Históricos. Del total, 72 equipos entre todas las categorías realizarán todo el evento, es decir la qualy en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá y las Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 en la Región Occidental.

Rally del Chaco 2026: Los autos 4x4 y 4x2 inscritos

TCR51: ¿Cuántos equipos realizan la clasificación y la carrera?

De las 61 tripulaciones entre los 4x4 y 4x2, 50 máquinas realizarán tanto la clasificación como también la carrera, mientras que el resto (11), únicamente la clasificación (dos vueltas), que determina el orden de partida en el Infierno Verde. Por su parte, las 7 Camionetas harán el evento completo, mientras que de los 18 Históricos, 15 corren la totalidad (3 solo la qualy).

La clasificación del Rally del Chaco 2026 es el domingo 25 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá. El certamen es la primera prueba especial de las 22 que tiene la competencia (las demás 21 son en la Región Occidental). Los equipos realizarán dos vueltas en los 4,90 kilómetros del trazado: el primer giro comienza a las 10:00 y el segundo, a las 12:00.

El sábado 24, el TCR51 realiza la verificación técnica, administrativa y de seguridad: desde las 08:00 en Hangares P.A.S. de Luque. Posteriormente y hasta las 12:00, los equipos pueden reconocer el circuito del Autódromo en dos pasadas. Y para finalizar, la Largada Ceremonial a las 19:00 en Plaza Madero, cerca del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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Rally del Chaco: Etapas, fechas, tramos y horarios de la carrera

Etapa 1 - Viernes 30 de octubre

PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30

PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58

PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31

PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14

PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07

PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25,00 km/12:30

PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30

PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58

PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41

PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54

PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12

PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40

PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58

PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre

PE17: Cañada Elisa-Mcal. Estigarribia Norte; 18,65 km/08:00

PE18: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/08:28

PE19: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/08:51

PE20: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/10:29

PE21: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25.00 km/10:52

PE22: Estancia Intendente-Mcal. Estigarribia; 27,98 km/11:35

Rally del Chaco 2026: ¿Qué tramos realizan los Históricos?

Además de la clasificación, la categoría de los Históricos tiene establecido realizar solo ocho pruebas especiales del Rally del Chaco 2026. El viernes 30, los 3,60 kilómetros de Picada 500 Vieja-Picada 500 Nueva (PE2 y PE4); los 25 kilómetros de Ocho Cue-Picada Aeropuerto (PE3) y los 6,93 kilómetros de la Súper Especial Largada-Llegada (PE5).

El sábado 31, la modalidad hace en dos ocasiones los 3,60 kilómetros de Picada 500 Vieja-Picada 500 Nueva (PE6 y PE8) y en una oportunidad, los 25 kilómetros de Ocho Cue-Picada Aeropuerto (PE7). Luego, los autos quedan liberados hasta la presentación en la Rampa de Asunción, en Plaza Madero, el domingo 1 de noviembre.

Los Históricos inscritos para el Rally del Chaco

Ubaldo Clari-Cristhian Clari Félix González-Miguel Mircelian José David Ojeda-Adrián Centurión Fernando Guggiari-Saúl Vera Alberto Molina-Digno Alderete Federico Aspillaga-Pedro Colmán Luis Weiler-Luis Figueredo Oscar Weiler-A confirmar Esteban Guggiari-Marcelo Vera Alberto Fronteras-Gustavo Villamayor Francisco Marret-Juan Bravo Óscar Rodríguez-Emilio Bellasai Osvaldo Ruoti-Mario Laterza Robert Planás-Eduardo Planás Antonio Faccioli-Leandro Pereira Martín Heyn-Roque Vega Manoel Zitkoski-Mario Zitkoski Andrés Masi-Junior Masi

Rally del Chaco 2026: ¿Qué tramos realizan las Camionetas?

En el caso de las Camionetas, la categoría sí tiene fijada realizar toda la competencia en la Región Occidental. Al igual que los autos 4x4 y 4x2, la modalidad cuenta con el total de 22 pruebas especiales: la primera en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá y el resto en las Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 en la Región Occidental.

Las Camionetas inscritas para el Rally del Chaco