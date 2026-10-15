Óscar Bittar vuelve a la acción en el National Supersport GT Italia

Nuestro compatriota Óscar Bittar competirá nuevamente junto al argentino Pablo Benítes al mando de un Ferrari 296 Challenge. Óscar viene de lograr un histórico triunfo en Monza, convirtiéndose en el primer paraguayo en ganar en el “Templo de la Velocidad”.

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Bittar ya se encuentra instalado en la Toscana para formar parte de esta nueva ronda al mando de su Ferrari. Este jueves, ya en el circuito de Mugello, realizó todos los trámites correspondientes para luego reconocer la pista mediante el tradicional “track walk”. El viernes tendrá práctica libre y luego ya saldrá a la clasificación. El sábado disputará la carrera 1, con una hora de duración y el domingo la carrera 2, también con una hora de duración.

Óscar Bittar corre este año en el National Supersport GT Italia, tras haberse pasado a la categoría GT, y lo hace al mando de un Ferrari 296 Challenge, preparado por el equipo Reparto Corse Ram, junto con su compañero de equipo Pablo Benítes, con quien ya logró podios y victorias en las fechas anteriores del certamen (en carreras de máxima velocidad, larga duración y resistencia), lo que le permite mantenerse en el top5 en su año de debut en esta modalidad.

A lo largo de su trayectoria, el paraguayo ya disputó otras carreras en el circuito de Mugello, la que consideró una de sus pistas favoritas.

Horarios (en hora paraguaya)

Sábado 17: Clasificación , 5:35.

Sábado 17: Carrera 1 , 10:00.

Domingo 18: Carrera 2, 9:10.

Las carreras serán transmitidas a través del canal de la Fórmula X Italian Series, en YouTube.