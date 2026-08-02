Supersport GT-Italia: Óscar Bittar logra una victoria y un podio en Monza

Luego de un gran debut en el certamen italiano la fecha pasada en Misano, nuestro compatriota Óscar Bittar volvió este fin de semana a las pistas en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia, para disputar la tercera fecha del Campeonato Supersport GT en el mítico trazado italiano, al mando del Ferrari 296 Challenge del equipo Reparto Corse Ram.

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Bittar hizo dupla nuevamente con el piloto argentino Pablo Benítes, con quien tuvo una sensacional clasificación logrando la “pole position” el sábado para la carrera 1, la cual terminaron ganándola en la clasificación general, luego de un extraordinario trabajo de ambos pilotos para recuperarse de una parada en boxes en la que cedieron algunos lugares.

Ya el domingo, Óscar tomó el volante para la primera tanda de la carrera 2, en la que salió desde el P2 obtenido en la clasificación 2 del sábado. En condiciones complicadas con la pista húmeda y siendo su primera vez en ese circuito, el paraguayo tuvo un sobresaliente arranque tomando la punta de la carrera en las primeras vueltas.

En la parada en boxes, el equipo aprovechó para realizar un cambio de cubiertas de lluvia a gomas de piso seco para disputar el resto de la carrera, para de esta manera tener mejores chances de remontar ya que debían cumplir unos 5 segundos adicionales en boxes, por haber ganado la carrera del sábado, regla que busca equilibrar el campo de juego para todos los pilotos.

A consecuencia de esto, ambos cedieron posiciones en los boxes y, con un muy buen ritmo, lograron acercarse al pelotón de punta, quedando finalmente en el P2 de la clasificación general del certamen que comparte pista con varias categorías.

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De esta forma, la dupla sudamericana Bittar-Benítes cerró otro inolvidable fin de semana en Italia, donde consiguió acercarse a la punta del campeonato.