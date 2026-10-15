Rafael Câmara, compañero de Joshua Duerksen, asciende a la Fórmula 1

Haas F1 Team presentó hoy oficialmente a Rafael Câmara. El brasileño de 21 años será piloto de la escudería en la Fórmula 1. “Estamos emocionados de anunciar la firma de Rafael Câmara con un contrato por varios años. El piloto brasileño dará el salto a la Fórmula 1 al inicio de la temporada 2027”, revelaron los estadounidenses en las redes sociales.

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Câmara, compañero de Joshua Duerksen en Invicta Racing de la Fórmula 2, firmó un contrato multianual con Haas. La llegada del sudamericano, que pelea por el título de campeón de la F2 en este 2026, es posterior al anuncio de Esteban Ocon, quien comunicó que no continuará en el equipo. Por su lado, el británico Oliver Bearman mantiene su butaca.