Supersport GT Italia-Carrera 1: Óscar Bittar sube al podio en Mugello

Nuestro compatriota Óscar Bittar, de 34 años y que clasificó en el P2 para la Carrera1 en el mítico trazado de Mugello, en la Toscana (Italia), subió al podio de la categoría Supersport GT, al mando de su Ferrari 296 Challenge #4, preparado por el equipo Reparto Corse Ram.

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Óscar, que comparte monoplaza con el piloto Pablo Benítes, cruzó la meta en el P2 de su categoría (Supersport GT) y en el P3 de la clasificación general en la Carrera 1.

“P3 overall y P2 en nuestra clase de la carrera 1. Gracias al equipo y a mis patrocinantes que hacen esto posible ¡Vamos Paraguay!“, expresó nuestro compatriota a través de sus redes sociales.

La competencia proseguirá este domingo con la Carrera 2, que se pondrá en marcha a las 9:10, hora de nuestro país, y las alternativas de la misma podrán seguirse a través del canal de la Fórmula X Italian Series, en YouTube.