ABC Motor
17 de octubre de 2026 - 18:41

Supersport GT Italia-Carrera 1: Óscar Bittar sube al podio en Mugello

Óscar Bitttar (derecha) y Pablo Benítes tras culminar en el P3 de la clasificación general en la Carrera 1.
Óscar Bitttar (derecha) y Pablo Benítes tras culminar en el P3 de la clasificación general en la Carrera 1.Óscar Bittar, Redes

El piloto paraguayo Óscar Bittar, del equipo Reparto Corse Ram, subió al podio de la Carrera 1 –en su categoría y en la clasificación general– en la cuarta fecha del National Supersport GT Italia, que se lleva a cabo en Mugello (Italia).

Por Derlis Santacruz
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Nuestro compatriota Óscar Bittar, de 34 años y que clasificó en el P2 para la Carrera1 en el mítico trazado de Mugello, en la Toscana (Italia), subió al podio de la categoría Supersport GT, al mando de su Ferrari 296 Challenge #4, preparado por el equipo Reparto Corse Ram.

Lea más: Óscar Bittar vuelve a la acción en el National Supersport GT Italia

Óscar, que comparte monoplaza con el piloto Pablo Benítes, cruzó la meta en el P2 de su categoría (Supersport GT) y en el P3 de la clasificación general en la Carrera 1.

El Ferrari 296 Challenge de Óscar Bittar, en el trazao de Mugello.
El Ferrari 296 Challenge de Óscar Bittar, en el trazao de Mugello.

P3 overall y P2 en nuestra clase de la carrera 1. Gracias al equipo y a mis patrocinantes que hacen esto posible ¡Vamos Paraguay!“, expresó nuestro compatriota a través de sus redes sociales.

La competencia proseguirá este domingo con la Carrera 2, que se pondrá en marcha a las 9:10, hora de nuestro país, y las alternativas de la misma podrán seguirse a través del canal de la Fórmula X Italian Series, en YouTube.