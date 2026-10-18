Bittar logra doble podio en Mugello y peleará el título en el Supersport GT

Definitivamente fue un fin de semana increíble para Óscar Bittar, quien compitió en Mugello al mando de un Ferrari 296 Challenge junto con su compañero, el argentino Pablo Benítes, bajo la estructura del Reparto Corse Ram. En esta oportunidad, el National Supersport GT Italia decidió combinar a los coches GT con los GT3, lo que puso la carrera cuesta arriba para los GT (la categoría de Bittar), ya que, además de competir contra sus pares, tenían que enfrentarse a autos de potencia superior en un trazado muy cargado de tráfico. Aún así, Óscar finalizó en el P2 de las dos carreras en su categoría y en el P3 de la clasificación general, también en ambas mangas.

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En la Carrera 1 del sábado, la dupla paraguayo-argentina protagonizó una competencia durísima, con mucho tráfico, lucha permanente y un trazado que generó un excesivo desgaste en los neumáticos de su Ferrari 296 Challenge. Bittar remató la serie manteniendo el coche en el P2 de su categoría y alcanzando el podio en la clasificación general con un valioso P3.

En la Carrera 2, disputada este domingo, Bittar y Benítes fueron los protagonistas de una gran remontada. Partieron desde el P7 de la general y, a gran velocidad, fueron superando posiciones hasta llegar al P3. Allí, cuando ya se encontraban en posición de ataque por el P2, se desplegó una bandera roja que frenó las acciones e impidió la maniobra del paraguayo. De igual manera, logró subirse al podio tanto en su categoría como en la clasificación general, con un P2 y un P3, respectivamente.

Este grandioso resultado mantiene al piloto paraguayo con posibilidades reales de coronarse campeón en la última fecha del certamen, que se disputará en el circuito de Misano del 13 al 15 de noviembre.