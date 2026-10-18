Recorridas y pruebas en la previa de la clasificación del TRC51

La prueba más importante del deporte motor de nuestro país, el Petrobras Transchaco Rally 2026 —correspondiente a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) y que definirá a los campeones de la temporada—, entra en su semana decisiva de preparación. La atención se centra, en primer lugar, en las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en los Hangares PAS (8:00), así como en la tradicional largada simbólica de este sábado en Plaza Madero (Luque), desde las 19:00. Posteriormente, las miradas se trasladarán a la prueba de clasificación (10:00) de este domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, de cara a la competencia en suelo chaqueño la próxima semana.

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Para todo ello, varios equipos emprendieron viaje hacia el Chaco paraguayo. Por un lado, con el principal objetivo de recorrer los tramos que serán utilizados durante la carrera (22 pruebas especiales que constarán de 504 kilómetros cronometrados) y, por otro, para probar sus máquinas buscando la mejor puesta a punto sobre un terreno dispar, que combina sectores con agua y barro (Cemelpa) con otros de piso seco y profundos huellones, tal y como se pudo observar de los vídeos y las fotos que se viralizaron en las últimas horas.

Hasta la fecha, un total de 45 tripulaciones confirmaron su presencia para el evento; 40 binomios en la categoría de los Autos, 2 en la de las Camionetas y 3 en la de los Históricos. Cabe recordar que el periodo de inscripciones sigue abierto y se extenderá hasta este miércoles a las 17:00.

El Comité Organizador, Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), trabaja intensamente en el Autódromo VRD para dejar en óptimas condiciones tanto el trazado como las instalaciones en Capiatá, de cara a lo que será, sin lugar a dudas, una apasionante prueba de clasificación tras la que conocemos a la dupla que estará abriendo caminos en la primera de las tres etapas del TCR51. En el TCR50, el “poleman” y ganador de la prueba fue Gustavo Saba, navegado por José Luis Díaz, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, del Saba Competición.

Las entradas para la clasificación del Petrobras TCR51 en el VRD van desde G. 75.000 (Generales) hasta G. 200.000 (Boxes). Incluso está disponible un sector VIP, a un costo de G. 550.000 (con varios servicios: comidas, bebidas, etc.). Los socios del TACPy cuentan con descuentos especiales. La compra online se realiza a través del siguiente link: rally.tacpy.com.py.