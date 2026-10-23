El Petrobras Transchaco Rally 2026 pone la primera marcha

La máxima fiesta del deporte motor paraguayo ya se siente en el ambiente. La 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally arrancará este sábado con una jornada crucial que marcará el ritmo de la competencia: las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, seguidas por la tradicional y siempre emotiva largada simbólica.

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Los talleres de las 86 tripulaciones que formarán parte del TCR51, entran en su etapa decisiva. Durante la mañana y siesta de este sábado, desde las 8:00 y en los Hangares PAS (Paraguay Air Services), de Luque, las tripulaciones y sus máquinas deberán superar la rigurosa revisión de la organización (Comisión Técnica del TACpy) para recibir el aval reglamentario. Todo esto como antesala a la rampa de salida, que estará apostada en Plaza Madero, también de Luque, donde el público fierrero acompañará el paso de los autos, desde las 19:00, que buscarán desafiar y conquistar el “Infierno Verde”.

¿Quién será el “poleman” este año?

El plato fuerte de la previa llegará este domingo, desde las 9:30, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, escenario de la esperada prueba de clasificación. Sobre el mítico doble trazado capiateño, los pilotos saldrán a devorar segundos en el cronómetro con un objetivo claro: quedarse con la ansiada “pole”.

Conocer al “poleman” no solo representa un honor deportivo de alto valor, sino una ventaja estratégica fundamental para encarar las duras etapas de la Región Occidental. Abrir caminos en el Chaco exige precisión, cabeza fría y una máquina a punto, por lo que marcar el mejor tiempo en la clasificación puede definir la suerte de los candidatos al título desde el primer metro de carrera.

Todo listo para la fiesta chaqueña

La expectativa es máxima entre competidores, equipos y aficionados. Con las verificaciones en marcha, la largada simbólica en el horizonte y la clasificación a la vuelta de la esquina, la 51ª edición del rally más exigente de la región, y porque no del mundo, está formalmente en marcha. El Chaco ya ruge y la bandera a cuadros aguarda a sus nuevos héroes, quienes definitivamente van en busca de la tan anhelada gloria.