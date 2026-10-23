Transchaco Rally 2026: Guía para el aficionado motor

Cada vez falta menos para el inicio de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally, la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR). En esta emblemática cita no solo conoceremos a quienes logren vencer al siempre temido “Infierno Verde”, sino también a aquellos tripulantes que van en busca de la corona de la temporada 2026.

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El recorrido: Tres etapas en el Chaco

La competencia arrancará oficialmente tras la largada simbólica de este sábado en Plaza Madero y posterior pruebas de clasificación de este domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, para luego trasladar toda la acción y el rugir de los motores al suelo occidental.

Etapa 1 - Viernes 30 de octubre

PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30

PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58

PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31

PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14

PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07

PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25,00 km/12:30

PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30

PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58

PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41

PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54

PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12

PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40

PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58

PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre

PE17: Cañada Elisa-Mcal. Estigarribia Norte; 18,65 km/08:00

PE18: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/08:28

PE19: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/08:51

PE20: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/10:29

PE21: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25.00 km/10:52

PE22: Estancia Intendente-Mcal. Estigarribia; 27,98 km/11:35

Guía del aficionado: ¿Qué llevar al “Infierno Verde”?

Como es habitual, ir al Chaco requiere una planificación rigurosa. A continuación, la lista imprescindible de elementos indispensables para acampar y seguir la carrera de forma segura:

1. Equipamiento y acampe

Carpa resistente al viento y sobretecho impermeable.

Lona reforzada para el suelo (protección contra humedad y espinas).

Bolsa de dormir o colchoneta inflable.

Sillas plegables, mesa de campamento y toldo/sombrilla.

2. Logística y herramientas para el vehículo

Neumático de auxilio adicional (mínimo 2 auxilios en buen estado) y kit de reparación de pinchazos.

Eslinga de tiro reforzada, grilletes y pala (indispensable para liberar vehículos atrapados en el talco o la arena).

Compresor de aire portátil de 12V.

Gato hidráulico con base de madera ancha para evitar que se hunda en el barro o la arena.

Combustible extra en bidones homologados.

3. Salud, higiene y protección

Agua potable en abundancia (mínimo 4 a 5 litros por persona por día).

Protector solar de amplio espectro (FPS 50+) y repelente de insectos concentrado.

Botiquín de primeros auxilios (desinfectantes, gasas, analgésicos, antihistamínicos, suero oral y medicamentos personales).

Sombrero de ala ancha, lentes de sol con protección UV, pañoletas y ropa ligera de manga larga para protegerse del sol.

4. Alimentos e iluminación

Conservadora con abundante hielo y alimentos no perecederos o de fácil preparación.

Linternas frontales o de mano con baterías de repuesto o cargadores solares/Powerbanks.

Indicaciones del TACPy: La seguridad es fundamental

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) recuerda a todos los aficionados que el éxito y la continuidad de la prueba dependen del comportamiento del público a lo largo del trazado:

Ubicación en zonas seguras: Permanecer siempre en lugares seguros alejados del camino. Está estrictamente prohibido ubicarse en el exterior de las curvas, ciegos de rasantes o sobre el trazado de la prueba. Respeto a los horarios de cierre de tramo: Ingresar a los tramos con suficiente antelación. Las picadas se cierran al tránsito vehicular horas antes del paso del primer auto de carrera. Incluso, hay tramos que son de acceso restringido al público y auxilios. Cuidado del medio ambiente: Prohibido arrojar basura o dejar residuos en las picadas. Llevar bolsas para juntar todos los desperdicios y dejarlos en los puntos de recolección habilitados o traerlos devuelta. Prevención de incendios: Queda totalmente prohibido encender fogatas fuera de las áreas autorizadas y tirar colillas de cigarrillo en zonas vegetadas. El riesgo de incendios forestales en el Chaco es extremadamente alto. Acatamiento de la autoridad: Respetar de manera irrestricta las indicaciones del personal de seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y oficiales del TACPy

Pruebas Especiales con Acceso Restringido (Público y Auxilios)