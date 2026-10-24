El orden de la largada ceremonial del Transchaco: ¿A qué hora y dónde es?

El Touring y Automóvil Club Paraguayo oficializó la largada ceremonial del Rally del Chaco 2026. El certamen más importante del automovilismo paraguayo y uno de los eventos más relevantes del deporte nacional es la última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026. La clasificación es el domingo 5, mientras que la carrera, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre.

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La organización reveló hoy la distribución de las 86 tripulaciones para la partida simbólica del Tranchasco Rally: la ceremonia empieza a las 20:00, hora de Paraguay, en Plaza Madero, Luque. Solo 8 pilotos largan individualmente: Gustavo Saba, Alejandro Galanti, Thomas Klassen, Augusto Bestard, Mauricio González, Sebastián González, Tiago Weiler y Clari Ubaldo.

El resto comparte salida con otra tripulación: Migue Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally 2), vigente campeón de la principal categoría del automovilismo paraguayo, comparte orden de salida con Fabrizio Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), mientras que los mundialistas también salen juntos: Fau Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally 2) y Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2).

Rally del Chaco 2026: El orden de la partida simbólica