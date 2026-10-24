ABC Motor
24 de octubre de 2026 - 12:43

El Rally del Chaco, en marcha: de las verificaciones a la partida simbólica

Los autos y las tripulaciones realizan las verificaciones técnica, administrativa y seguridad del Rally del Chaco 2026 en Hangares P.A.S., en Luque, Paraguay.
Los autos y las tripulaciones realizan las verificaciones técnica, administrativa y seguridad del Rally del Chaco 2026 en Hangares P.A.S., en Luque, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

El Touring y Automóvil Club Paraguayo realizó hoy las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad de las tripulaciones que competirán en el Rally del Chaco 2026.

Por Darío Ibarra
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El Rally del Chaco 2026 encendió motores en la ciudad de Luque. Las 86 tripulaciones anotadas para la carrera más importante del automovilismo paraguayo cumplieron con las verificaciones técnica, administrativa y de seguridad. El Touring y Automóvil Club Paraguayo realizó la revisión de los autos de la tracción integral, la tracción integral, Camionetas e Históricos en Hangares P.A.S..

Lea más: Rally del Chaco: Las 86 tripulaciones para la edición 2026

Las máquinas, que tuvieron la disponibilidad de realizar dos vueltas de reconocimiento en el Autódromo Víctor Rubén Dumot entre las 08:00 y las 12:00, ingresan a Parque Cerrado en Plaza Madero, donde la organización tiene programada la largada simbólica a las 20:00. Antes, desde las 18:00, hay sesión de fotos y autógrafos con los pilotos y equipos que compiten en el certamen.

Los autos y las tripulaciones realizan las verificaciones técnica, administrativa y seguridad del Rally del Chaco 2026 en Hangares P.A.S., en Luque, Paraguay.
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¿Cuándo y dónde es la clasificación del Rally del Chaco 2026?

La clasificación del Rally del Chaco 2026 es el domingo 25 de octubre: comienza a las 10:00, hora de Paraguay, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá. Las 86 tripulaciones registradas van a realizar dos vueltas en los 4,90 kilómetros del circuito. El certamen determina el orden de partida para la Etapa 1 (viernes 30 de octubre) de la carrera en el Infierno Verde.

Las fotos de las verificaciones del Rally del Chaco 2026

Los autos y las tripulaciones realizan las verificaciones técnica, administrativa y seguridad del Rally del Chaco 2026 en Hangares P.A.S., en Luque, Paraguay.
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