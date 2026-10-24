El Rally del Chaco, en marcha: de las verificaciones a la partida simbólica

El Rally del Chaco 2026 encendió motores en la ciudad de Luque. Las 86 tripulaciones anotadas para la carrera más importante del automovilismo paraguayo cumplieron con las verificaciones técnica, administrativa y de seguridad. El Touring y Automóvil Club Paraguayo realizó la revisión de los autos de la tracción integral, la tracción integral, Camionetas e Históricos en Hangares P.A.S..

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Las máquinas, que tuvieron la disponibilidad de realizar dos vueltas de reconocimiento en el Autódromo Víctor Rubén Dumot entre las 08:00 y las 12:00, ingresan a Parque Cerrado en Plaza Madero, donde la organización tiene programada la largada simbólica a las 20:00. Antes, desde las 18:00, hay sesión de fotos y autógrafos con los pilotos y equipos que compiten en el certamen.

¿Cuándo y dónde es la clasificación del Rally del Chaco 2026?

La clasificación del Rally del Chaco 2026 es el domingo 25 de octubre: comienza a las 10:00, hora de Paraguay, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá. Las 86 tripulaciones registradas van a realizar dos vueltas en los 4,90 kilómetros del circuito. El certamen determina el orden de partida para la Etapa 1 (viernes 30 de octubre) de la carrera en el Infierno Verde.

Las fotos de las verificaciones del Rally del Chaco 2026