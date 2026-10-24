La partida ceremonial calentó motores para el Transchaco Rally

El Petrobras Transchaco Rally 2026 comenzó a palpitarse a pleno este sábado por la noche con la partida ceremonial de su edición número 51, que se desarrolló en la rampa instalada en Plaza Madero, en Luque. Pese a la lluvia caída en la previa, una importante cantidad de aficionados se acercó para disfrutar del paso de las máquinas y compartir la emoción con los protagonistas.

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La tradicional ceremonia, organizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), marcó el inicio de la última prueba del calendario 2026 del Campeonato Nacional de Rally, que definirá el cierre de la temporada. Las tripulaciones respondieron al entusiasmo del público, que ocupó buena parte del estacionamiento del predio y las calles aledañas, en una noche de motores, fotografías y contacto directo entre pilotos y aficionados.

Los primeros en subir a la rampa fueron Gustavo Saba, ganador de la edición anterior del Transchaco Rally; Alejandro Galanti, seis veces vencedor de la competencia; Thomas Klassen, Augusto Bestard, Mauricio González y Sebastián González. Posteriormente, las tripulaciones comenzaron a desfilar de a dos vehículos, en una presentación que reunió a destacados exponentes del automovilismo nacional.

Entre ellos estuvo el actual campeón nacional de rally, Miguel Zaldívar, al volante de su Skoda Fabia RS Rally2, seguido por Fabrizio Galanti con su Toyota GR Yaris. La presencia de los principales referentes de la categoría elevó la expectativa de cara a una edición que promete una intensa disputa por la victoria.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de los pilotos mundialistas Fau Zaldívar, con un Skoda Fabia RS Rally2, y Diego Domínguez Bejarano, al mando de un Toyota GR Yaris Rally2. Ambos figuran entre los candidatos a pelear por el triunfo, junto con otros nombres de peso que buscarán dejar su marca en la exigente prueba chaqueña.

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La ceremonia se extendió hasta el paso de la última tripulación, con los aficionados acompañando cada salida a la rampa. Sin embargo, la presentación fue apenas el aperitivo: desde este domingo, la atención se trasladará a la pista, donde comenzará la lucha por establecer el orden de partida para la primera etapa.

La clasificación, en Capiatá

La prueba de clasificación de la edición 51 del Transchaco Rally se disputará este domingo, desde las 10:00, en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá. Las 86 tripulaciones inscriptas deberán completar dos vueltas al circuito de 4,90 kilómetros, en una sesión que determinará el orden de partida para la primera etapa, prevista para el viernes 30 de octubre.

Tras la presentación ante el público, llega la hora de acelerar. El camino hacia el Chaco empieza a tomar velocidad y cada segundo será importante en una competencia que, una vez más, concentra la atención de los amantes del automovilismo paraguayo.