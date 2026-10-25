Fau Zaldívar conquistó la pole y parte primero en el Rally del Chaco 2026

Fau Zaldívar fue el más rápido de la clasificación y parte primero en el Rally del Chaco 2026. El piloto mundialista, navegado por Marcelo Der Ohannesian en el Skoda Fabia RS Rally 2, finalizó por delante de Alejandro Galanti y Gustavo Saba. El vigente tricampeón del Campeonato Sudamericano de Rally abre el Infierno Verde el viernes 30 de octubre en la Etapa 1.

Zaldívar dominó la prueba ganando las dos vueltas: en los 4,9 kilómetros del Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá, cronometró 2 minutos y 51,39 segundos en la primera, mientras que registró 2 minutos y 51,25 segundos en la segunda. En total, marcó 5:42,64 y superó por 2,91 segundos a Galanti y finalizó con 3,40 segundos de ventaja sobre Saba.

La Etapa 1 empieza en los 14,86 kilómetros de RutaD092-La Patria (07:30). El día tiene otras 6 pruebas: Cemelpa-D092 Llegada, 25,15 km/7:58; Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa, 32,80 km/8:31; Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14; Ruta Transchaco-Picada Histórica, 12,55 km/12:07; Ocho Cué-Picada Aeropuerto, 25,00 km/12:30; y Súper Especial Largada-Llegada, 6,93 km/14:03.

Rally del Chaco: Etapas, fechas, tramos y horarios de la carrera

Etapa 1 - Viernes 30 de octubre

PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30

PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58

PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31

PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14

PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07

PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/12:30

PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30

PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58

PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41

PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54

PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12

PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40

PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58

PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre

PE17: Cañada Elisa-Mcal. Estigarribia Norte; 18,65 km/08:00

PE18: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/08:28

PE19: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/08:51

PE20: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/10:29

PE21: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25.00 km/10:52

PE22: Estancia Intendente-Mcal. Estigarribia; 27,98 km/11:35

La cuarta pole de Fau Zaldívar en el Rally del Chaco

Fabrizio Zaldívar, con Marcelo Der Ohannesian en la butaca derecha, conquistó la pole por cuarta vez en la historia del Transchaco Rally. El piloto de 25 años fue vencedor de la clasificación del TCR en 2022, 2023 y 2024. En el primero de los tres triunfos (2022), Fau finalmente no disputó la competencia en la Región Occidental por el Mundial de Rally (el calendario no permitió).

La clasificación del Rally del Chaco, minuto a minuto

13:15 El top 5 de la clasificación del Rally del Chaco 2026

Fau Zaldívar 05:42,64 Alejandro Galanti +2,91 Gustavo Saba +3,40 Diego Domínguez Bejarano +5,65 Migue Zaldívar +5,79

13:10 Alejandro Galanti y Miguel Zaldívar culminan la clasificación

Alejandro Galanti marcó 02:52,15 y Migue Zaldivar registró 02:53,98 en la segunda y última vuelta. Los tiempos posicionan a Fau Zaldívar como el ganador de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

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13:07 Saba y Fabrizio Galanti cierran la clasificación

Gustavo Saba y Fabrizio Galanti terminaron con 02:51,56 y 02:54,43 respectivamente.

13:04 Fau Zaldívar y Diego Domínguez terminan la vuelta

Fau Zaldívar con 02:51,25 culmina la segunda vuelta de la clasificación del Rally del Chaco. Por su lado, Diego Domínguez Bejarano acaba con 02:53,72.

12:56 Weiler y Bestard terminan la segunda vuelta

Tiago Weiler y Augusto Bestard cierran la segunda vuelta con 02:53,46 y 02:55,90 respectivamente.

12:53 Masi y Ortega finalizan la última vuelta

Juan Martín Masi terminó con 02:56,53 y Miguel Ortega con 02:54,37 acabó con en la segunda vuelta de la clasificación del Rally del Chaco.

12:50 Llano y Mauricio Gonzalez terminan la segunda vuelta

Bruno Llano marcó 02:59,14 y Mauricio González, 02:56,88 en la segunda y última vuelta de la clasificación del Rally del Chaco.

12:46 Matías Domínguez y González acaban la clasificación

Matías Domínguez con 02:59,45 y Sebastián González con 02:55,85 cierran la segundo y última vuelta del TCR.

12:44 Chiriani y Barchini cierran la clasificación

Fabrizio Chiriani con 02:59,15 y Sebastián Barchini con 03:02,93 finalizan la segunda y última vuelta de la clasificación.

12:42 Gotze y Wasmosy terminan la clasificación del TCR

Eugen Gotze y Gerardo Wasmosy acaban la clasificación con 02:57,93 y 03:05,33 respectivamente.

12:40 Klassen y Ricardo Escauriza acaban la clasificación

Thomas Klassen y Ricardo Escauriza finalizan la clasificación del Transchaco Rally con 03:12,77 y 03:06,38 respectivamente.

12:38 Escher y Escauriza terminan la clasificación

Frank Escher y Alfredo Escauriza acaban la segunda vuelta con 03:05,88 y 03:13,22 respectivamente.

12:36 Benítez y Pedotti cierran la segunda vuelta

Joel Benítez con 03:29,57 y César Pedotti con 03:18,38 culminan la clasificación del TCR.

12:34 Irala y Ricardo Fretes acaban la segunda vuelta

Manuel Irala con 03:21,64 y Ricardo Fretes con 03:17,77 en la segunda vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

12:32 Panza y Draguicevich terminan la segunda vuelta

Luis Panza y Osvaldo Draguicevich registraron 03:23,31 y 03:28,95 respectivamente en la segunda vuelta.

12:30 Sacomanni y Ramos finalizan la segunda vuelta

Luis Sacomanni marcó 03:20,56 y Antonio Ramos registró 03:14,61 en la segunda y última vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

12:25 ¡Empieza la segunda y decisiva vuelta de la clasificación!

Los 4x4, con la clase RC2N, abren la segunda y última vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

12:17 El top 5 de la primera vuelta de la clasificación del TCR

Fau Zaldívar 02:51,39 Alejandro Galanti +2,01 Fabrizio Galanti +2,87 Migue Zaldívar +3,06 Gustavo Saba +3,09

12:13 Alejandro Galanti y Migue Zaldívar cierran la primera vuelta

Alejandro Galanti con 02:53,40 y Migue Zaldívar con 02:54,45 cierran la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

12:10 Saba y Fabrizio Galanti finalizan la primera vuelta

Gustavo Saba marcó 02:54,48 y Fabrizio Galanti registró 02:54,26 en la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco.

12:07 Fau Zaldívar y Diego Domínguez Jr. acaban la primera vuelta

Fau Zaldívar registró 02:51,39, mientras que Diego Domínguez Bejarano, 02:54,57 en la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco.

12:05 Bestard y Weiler finalizan la primera vuelta

Augusto Bestard y Tiago Weiler terminan la primera vuelta: el primero marcó 02:55,98 y el segundo, 02:55,24.

12:03 Masi y Ortega terminan la primera vuelta

Juan Martín Masi con 02:58,01 y Miguel Ortega con 02:57,71 finalizaron la primera vuelta de la clasificación del Transchaco Rally.

12:00 Llano y Mauricio Gonzalez acaban la vuelta

Bruno Llano con 03:01,14 y Mauricio González con 03:02,48 finalizaron la primera primera vuelta de la clasificación.

11:55 González y Matías Domínguez terminan la vuelta

Sebastián González registra el mejor tiempo de la clasificación del Rally del Chaco 2026 con 02:58,94. Por su parte, Matías Domínguez acabó con 03:02,91.

11:53 Barchini y Chiriani culminan la primera vuelta

Sebastián Barchini con 03:07,29 y Fabrizio Chiriani con 03:03,11 terminan la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

11:50 Gotze y Wasmosy finalizó la primera vuelta

Eugen Götze registró 02:59,24, siendo el mejor tiempo de la clasificación y el primero en bajar de los 3 minutos. Por su lado, Gerardo Wasmosy 03:10,81.

11:47 Klassen y Escauriza culminan la primera vuelta

Thomas Klassen y Ricardo Escauriza marcaron 03:16,26 y 03:09,61 respectivamente.

11:45 Escher y Escauriza terminan la primer vuelta

Frank Escher y Alfredo Escauriza finalizan la primera vuelta con 03:11,47 y 03:16,87 respectivamente.

11:42 Modifican el tiempo de Diego Cruz en la clasificación

El Touring actualizó el tiempo de Diego Cruz en la primera vuelta: 03:25,41. Ambos sensores habían marcado el tiempo del auto de Raúl Franco.

11:40 Benítez y Pedotti cierran la primera vuelta

Joel Benítez registró 03:10,00 y César Pedotti, 03:22,93.

11:35 Irala y Fretes terminan la primera vuelta

Manuel Irala culminó con 03:23,86, mientras que Ricardo Fretes, 03:17,25, marcando el mejor tiempo de la clasificación del Rally del Chaco 2026, incluyendo a los Históricos.

11:30 Panza y Draguicevich acaban la primera vuelta

Luis Panza registró 03:22,82, mientras que Osvaldo Draguicevich, 03:43,58.

11:25 Ramos y Saccomani finalizan la primera vuelta

Antonio Ramos (Blas Llano) cronometró 03:20,32, mientras que Luis Saccomani, 05:17,84, el peor tiempo de la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

11:20 Baeza y Wasmosy acaban la primera vuelta

Nicolás Baeza terminó con 03:30,86, mientras que Iván Wasmosy, 03:25,23.

11:15 Raúl y Diego Cruz terminaron la primera vuelta

Raúl Franco y Diego Cruz acabaron la primera vuelta de la clasificación de la F2 del Rally del Chaco con el mismo tiempo: 03:26,14.

11:12 César Cruz fue penalizado por falsa largada

César Cruz fue penalizado con 5 segundos por “falsa largada en la vuelta 1″. Es el primero en recibir una sanción en la clasificación del Rally del Chaco 2026.

11:10 Medina y Cruz finalizan la primera vuelta

Armando Medina registró 03:34,56 y César Cruz, 03:24,68 en la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco.

11:05 Silguero y Bogado acaban la primera vuelta

Luis Silguero cronometró 03:46,59 y Carlos Bogado marcó 03:24,85 en los 4,9 kilómetros del Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá.

11:00 Villar y Duarte terminan la primera vuelta

Marcio Villar culminó con un tiempo de 03:31,61 y Arnaldo Duarte, con 03:36,38.

10:55 Shima y Benítez acaban la primera vuelta

Riyosuke Shima y Orlando Benítez culminan la primera vuelta con 03:43,72 y 03:31,09 respectivamente.

10:50 Gómez y Giménez culminan la vuelta

Luis María Gómez finalizó la primera vuelta y realizó el mejor tiempo de la clasificación del Rally del Chaco en la F2 con 03:34,84. Por su lado, Manuel Giménez registró 03:40,34.

10:45 Laterra y Medina terminan la primer vuelta

Gianluca Laterra y Agustín Medina completan el giro: el primero marcó 03:37,35 y el segundo, 03:52,40.

10:40 Escobar y Martínez acaban la vuelta inicial

Víctor Escobar terminó con 03:44,57 y Sebastián Martínez acabó 03:40,59 en la primera vuelta de la clasificación.

10:35 Cano y Campos completan la primera vuelta

Hugo Cano marcó 03:43,60, mientras que Rodrigo Campos, 03:54,50 en la primera vuelta de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

10:30 Galeano y Ruiz Díaz finalizan la primera vuelta

Sergio Galeano cronometró 04:46,90, mientras que Víctor Ruiz Díaz, 03:49,13.

10:25 Camacho y Arguello terminan la primera vuelta

Nicolás Camacho y Hernán Arguello finalizan la primera vuelta de la clasificación en la tracción simple: el primero marcó 04:25,69 y el segundo, 03:45,90.

10:20 Rolón y Ramírez acaban la vuelta inicial

Nelson Rolón cronometró 03:48,50, mientras que Víctor Ramírez, 03:41,6 en la clasificación del Rally del Chaco.

10:15 Chamas y Zeballos culminan la vuelta

Herib Chamas marcó 04:04,87, mientras que Jhonny Zeballos, 04:13,88 en la primera vuelta de la tracción simple del Campeonato Nacional de Rally.

10:10 Augusto Rossi finaliza la primer vuelta

Augusto Rossi y Jorge Ríos (co-piloto) terminaron la primera vuelta con un tiempo de 4 minutos y 8,49 segundos.

10:05 ¡Augusto Rossi es el primero del Nacional!

Augusto Rossi, con un Gol G6, es el primer piloto del Campeonato Nacional de Rally en realizar la clasificación del Rally del Chaco 2026.

10:00 El top 5 de los Históricos en la clasificación

Félix González lideró la primera vuelta de los Históricos en la clasificación del Rally del Chaco 2026.

Félix González 03:19,70 David Ojeda 03:24,09 Luis Weiler 03:27,80 Mario Zitkoski 03:31,16 Ósvaldo Ruotti 03:41,48

09:57 ¡Félix González realiza el mejor tiempo de Históricos!

Félix González, con un Mitsubishi Lancer Evo VI, cronometra el mejor tiempo de los Históricos en la primera vuelta con 3 minutos y 19,7 segundos.

09:50 Robert Planas y Oscar Rodríguez terminan la tanda

Robert Planás cronometro 04:16,32, mientras que Óscar Rodríguez, 04:23,47 en la clasificación de los Históricos del Rally del Chaco 2026.

09:44 Fernando Guggiari culminó la primera vuelta

Fernando Guggiari fue el único que termino la tanda que compartió con Alberto Molina. El piloto de los Históricos marcó 3 minutos y 58,25 segundos en la clasificación del Rally del Chaco 2026.

09:37 Andrés Heyn marca el mejor tiempo

Andrés Heyn termina la segunda tanda y marca el mejor tiempo de la clasificación entre los Históricos con 3 minutos y 49,52 segundos. Por su lado, Andrés Masi marcó 04:03,94.

09:35 Finalizó la primera tanda de la clasificación

Ubaldo Clari cronometró 3 minutos y 55,94 segundos en la primera vuelta de la categoría Históricos. Por su parte, Antonio Faccioli no completó la sesión.

09:30 ¡Comenzó la clasificación del Rally del Chaco 2026!

La clasificación del Rally del Chaco está en marcha en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá.

09:20 Los Históricos están en zona de largada

Los autos de Ubaldo Clari y Antonio Faccioli presentaron sus respectivos carnets y están en zona de partida de la clasificación del Rally del Chaco.

09:15 ¿Quiénes inician la clasificación del TCR?

Ubaldo Clari-Cristhian Clari y Antonio Faccioli-Leandro Pereira, en la categoría Históricos, es la primera tanda de la clasificación del Rally del Chaco.

09:10 Los autos de seguridad están en el circuito

Los autos de seguridad del Touring y Automóvil Club Paraguayo recorren el circuito del Autódromo Víctor Rubén Dumot para autorizar el inicio de la clasificación.

09:05 La clasificación del TCR, a dos vueltas

La clasificación del Rally del Chaco es a dos vueltas en los 4,9 kilómetros del Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá. La competencia es la primera de las 22 especiales de la carrera.

09:00 La clasificación comienza a las 09:30

La clasificación del Rally del Chaco empieza a las 09:30 con los autos Históricos.