ABC Motor
25 de octubre de 2026 - 09:10

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en vivo

Los autos del Rally del Chaco a la espera de la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, en Capiatá.
Los autos del Rally del Chaco a la espera de la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, en Capiatá.Gustavo Machado, ABC Color

El Rally del Chaco 2026 define el poleman de la carrera. Seguí en vivo la clasificación por ABC.

Por ABC Color
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La clasificación del Rally del Chaco 2026 está en marcha. El certamen más importante del automovilismo paraguayo, la última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026, define al ‘poleman’ de la carrera: el ganador parte primero y abre camino el viernes 30 de octubre, en la Etapa 1, en la Región Occidental.

La clasificación del Rally del Chaco, en vivo

09:10 Los autos de seguridad están en el circuito

Los autos de seguridad del Touring y Automóvil Club Paraguayo recorren el circuito del Autódromo Víctor Rubén Dumot para autorizar el inicio de la clasificación.

09:05 La clasificación del TCR, a dos vueltas

La clasificación del Rally del Chaco es a dos vueltas en los 4,9 kilómetros del Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá. La competencia es la primera de las 22 especiales de la carrera.

09:00 La clasificación comienza a las 09:30

La clasificación del Rally del Chaco empieza a las 09:30 con los autos Históricos.