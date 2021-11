Ñemby, a pasos de la clasificación en Fútbol de Salón

La etapa decisiva se cumplirá entre el 1 al 10 del mes siguiente, teniendo como sede principal a la ciudad de Pedro Juan Caballero, y subsedes a Capitán Bado, Bella Vista Norte y Concepción.

En cuanto a esta etapa, el sábado se cerró la segunda semana de disputas por distintas localidades del país.

Además de la victoria de Ñemby sobre Villa Elisa, se disputó el otro encuentro del grupo 3, con goleada de San Antonio a Lambaré por el score de 4 a 1. Ñemby se afianza al frente con 8 unidades, San Antonio 4, Villa Elisa 3 y Lambaré 1. Mañana se jugará la penúltima fecha: San Antonio vs. Villa Elisa y Ñemby vs. Lambaré.

Por el Grupo 4, el puntero Altos sigue bien y derrotó en su casa por 4 a 3 a San Bernardino. En Caacupé, los locales no pudieron contra su vecino Ypacaraí, igualando 2 a 2. Altos lidera con 6 puntos, Ypacaraí y San Bernardino 5, Caacupé 3, Itacurubí 1. Juegos de mañana: Caacupé vs. Altos e Ypacarai vs. Itacurubí.