Presentan “Copa La Martina” en Los Pingos Polo Club

El programa del certamen es el siguiente. Sábado: 15:00: Partido a 4 chukkers Estrellita vs. La Gloria Tortuga. 16:15: Sistema Americano La Gloria Fortaleza vs Los Baguales. Ganador elige si seguir en cancha o descansa. vs Los Teros. 17:30 Partido a 4 chukkers UMA vs Acá Carayá.

El programa sigue el domingo. 13:00 Sistema americano (5, 6 y 7mo lugar). 14:30: tercer y cuarto puesto. 15:30: Final (campeón y vice). El árbitro del torneo seleccionará al mejor ejemplar del torneo para la acreditación de la manta.

En el local de La Martina se celebró la presentación de la justa, así como la entrega de los atuendos para los equipos participantes.

El mejor polista anunciado para el evento es Lucas Talomoni con 5 goles (promedio) del equipo de UMA (Cabaña Arnold Meyer) que junto a Estrellita constituyen como los mejores equipos con 6 goles cada uno.

El acceso a la justa para vivir lo mejor del polo nacional es libre y gratuito.