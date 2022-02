SND se lava las manos y apunta a Federación

“La FPV no presentó proyecto a la SND para participación en Circuito Suramericano de Chile”, señaló la cartera de la ministra Fátima Morales en un comunicado. Además, “enfatizó que la presentación de proyectos deportivos es responsabilidad de las federaciones”.

La entidad convocó ayer a directivos de la FPV para solicitar informes sobre la participación.

La SND, además, adelantó que 12 atletas de la disciplina están en condiciones de recibir becas o apoyo gubernamental este año. Ellos son: Michelle Valiente, Érika Mongelós, Gabriela Filippo (Élite C), Giuliana Poletti, Laura Ovelar, Gonzalo Melgarejo, Jorge Riveros (proyección), Janina Ocampos, Roger Battilana, Luis Alberto Riveros, Giuliano Massare, y Alejandro Garay (por Asunción 2022).

A los últimos cinco se les asigna pasajes, estadías, y viáticos según el proyecto federativo, mientras los primeros tienen un monto asignado por las becas.

FPV presentó al COP

Bruno Zubizarreta, titular de la federación, explicó a ABC Color que el proyecto, como de costumbre, se presentó en diciembre al Comité Olímpico Paraguayo (COP), de cara a los Juegos Odesur Asunción 2022, y desde donde se le hacía el seguimiento.

Tras no recibir respuesta, cuenta, se comunicó con la dirección de deportes de la SND, desde donde, luego, le comunicaron que “se acabó el tiempo y que no sería priorizado”. El directivo manifestó que la SND consideró que nunca recibió el proyecto porque no fue enviado directamente.

Esto llevó a que la selección deba realizar actividades para recaudar fondos, de modo a solventar los costos de pasaje y ciertos de estadía para Battilana y Garay, quienes no contaban con becas o apoyos de SND, a diferencia de Melgarejo, Riveros y las chicas.

Zubizarreta adelantó que para próximos eventos deberán presentar por parte.

Battilana y Melgarejo lograron en Viña del Mar la primera medalla de oro de Paraguay, en masculino, en la historia del Circuito.