Arranca la etapa final de la Superliga de Fútbol de Playa

Los ocho mejores equipos fueron distribuidos en dos grupos, con un sistema de todos contra todos a un solo juego. Avanzarán a las semifinales los dos mejores de cada serie y los vencedores de estos cruces disputarán la gran final de la Superliga 2022.

La Serie A la integran: Persidente Hayes, Deportivo Areguá, Garden Club Paraguayo y Sportivo Luqueño.

La Serie B quedó de la siguiente manera: San Bernardino, Cerro Porteño, Arroyos y Esteros y Atlético San Miguel.

Los partidos a jugarse hoy son: Deportivo Areguá vs. Garden Club Paraguayo, San Bernardino vs. Atlético San Miguel, Presidente Hayes vs. Sportivo Luqueño y Cerro Porteño vs. Arroyos y Esteros.