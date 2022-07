Novak-Mionir, en un duelo entre serbios en Wimbledon

También jugarán en la jornada de hoy: Cameron Norrie (GBR) vs. el estadounidense Steve Johnson, Frances Tiafoe (USA) vs. Alexander Bublik (KAZ), Jannik Sinner (ITA) vs. John Isner (USA), Maxime Cressy (USA) vs. Jack Sock (USA), Tommy Paul (USA) vs. Jiri Vesely (CZE), Nikoloz Basilashvili (GEO) vs. Tim van Rijthoven (NED).

Avanzan Rafa y Swiatek

El español Rafa Nadal y la polaca Iga Swiatek sufrieron ayer para seguir avanzando en un torneo de Wimbledon marcado por el covid y la lluvia, que vio eliminados en segunda ronda a la subcampeona Karolina Pliskova y al argentino Diego Schwartzman. El español, dos veces campeón de Wimbledon (2008 y 2010), que a sus 36 años busca su 23º título de Grand Slam, tardó tres horas en vencer por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3 al lituano Ricardas Berankis, número 106 del mundo.

El griego Stefanos Tsitsipas volvió a ofrecer una actuación incontestable para derrotar al australiano Jordan Thompson (6-2, 6-3 y 7-5) y meterse en tercera ronda, así como el chileno Cristian Garín al vencer al francés Hugo Grenier por 6-3, 6-1 y 6-1.

Denis Shapovalov, semifinalista el año pasado, se vio sorprendido por el estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 4-6, 6-1 y 7-6 (6) y será el rival del colombiano Daniel Galán.