Ajedrez por Zenón Franco: Alireza Firouzja ganó la Copa Sinquefield y el Grand Chess Tour; Magnus Carlsen se retiró tras la tercera ronda

Tras este triunfo y su victoria en Miami, días antes, Firouzja también se adjudicó la serie de torneos llamada Grand Chess Tour, que se juega anualmente desde 2015.

Desarrollo del torneo

La partida estelar de la primera ronda fue Carlsen vs. Nepomniachtchi, los rivales que no jugarán el match por el Campeonato del Mundo, por la renuncia de Carlsen a defender su título contra el vencedor del torneo de Candidatos.

Fue la única partida decidida de la ronda; es la partida que comentamos hoy, fue una victoria cómoda del todavía campeón del mundo, la posición estaba equilibrada en la apertura, pero Carlsen maniobró “con una técnica Capablanquina” para imponerse.

Magnus Carlsen hizo este resumen: " No encontró las maniobras adecuadas, omitió algunas de mis ideas. También jugó demasiado rápido en momentos críticos, algo que hace con frecuencia. Creo que acerté en crear una situación que no le era agradable, pero claro que podría haber jugado mejor”.

En la ronda 2 Carlsen igualó fácilmente con negras ante Levon Aronian, mientras que Nepomniachtchi se recuperó al derrotar a Firouzja.

Hans Niemann se unió a Magnus Carlsen en la punta tras vencer a Mamedyarov; es la primera victoria de Niemann ante un jugador tan fuerte; un muy confiado Niemann comentó: “Según mi evaluación, yo ya soy uno de los mejores, por lo que ganar lo confirma. Mi confianza por supuesto se puede ver reforzada por una victoria así, pero la confianza proviene del compromiso y del trabajo duro, no solo por ganar”.

En la tercera ronda se enfrentaron los dos líderes, el favorito, Carlsen, que tenía blancas, contra el jugador con menos Elo y menos experimentado del torneo, Niemann.

Niemann rompió los pronósticos y venció al campeón del mundo, colocándose como único puntero con 2½ sobre 3; en las otras partidas decididas Wesley So venció a Caruana colocándose en segundo lugar, mientras que Firouzja derrotó a Aronian.

Domínguez vs. Nepomniachtchi terminó en tablas; esta vez el jugar rápido salvó a Nepo; con poco tiempo Domínguez no jugó la línea ganadora, que vio, pero sobreestimó la actividad de su adversario.

Es admirable la calma que mostró Domínguez cuando se le señaló la simple refutación de la línea que el temía, “Ah, eso ganaba. Hay que tomarse estas cosas con calma, porque hay muchos errores”, y recordó su “escape” ante Caruana de la ronda anterior.

Carlsen vs. Niemann

Carlsen, contra la Nimzoindia, buscando un tipo de posición similar con la que había derrotado a Nepo en la primera ronda jugó una línea casi inédita en su repertorio, 4.g3.

Similar en el sentido de plantear situaciones atípicas, poco estudiadas, en las que, por lo general, él se desenvuelve mejor que casi todos sus rivales, sin embargo, no tuvo el rédito esperado, Niemann salió bien de la apertura, llegando al final incluso con una ligera ventaja, y sin gastar más tiempo que Carlsen.

El campeón del mundo sacrificó un peón luchando por la iniciativa, Niemann se defendió bien y Carlsen cometió un error que lo llevó a una posición perdida, todavía con lucha, pero objetivamente perdida; el joven de 19 años no lo desaprovechó, creando la gran sorpresa del torneo, la primera de las grandes sorpresas, por ser más preciso.

Carlsen perdió una partida a ritmo clásico cerrando así un ciclo de 53 sin perder.

Hans Niemann, una personalidad singular

Hans Niemann no es todavía un ajedrecista famoso ni ha conseguido, por ahora, grandes éxitos, tiene una forma de hablar que puede caer pesada, pero parece un joven sano, enfocado en su ajedrez, habla quizás demasiado, pero tiene solo 19 años; mostró una gran fortaleza ante los ataques despiadados que luego recibió, y días después tuvo un agradecido recuerdo a uno de sus primeros entrenadores, John Grefe (1947 – 2013).

Hans Niemann venía de perder todos sus matches a ritmo rápido en el

torneo de Miami; no obstante, todo indica que aprendió mucho en el proceso.

Wesley So destacó que Niemann es muy decidido, muy exigente consigo mismo y con los demás, trabaja muy duro y tiene por delante un futuro brillante. A So le agradó ver que no solo hay jóvenes muy fuertes en la India y Uzbekistán, sino también en EE. UU.

“Debe ser vergonzoso para el campeón del mundo perder conmigo”, señaló Niemann, si bien lo que empezó a levantar polvareda fue otra cosa que dijo, que “por alguna razón milagrosa”, analizó la posición a la que se llegó en la apertura esa misma mañana.

Dijo que no le preocupaba mucho lo que pasase en el torneo, pues “el ajedrez es una maratón muy larga”, y que sus ambiciones eran más altas, ser campeón mundial, no le bastaba estar entre los 10 mejores del mundo, necesitaba una motivación mayor.

Posteriormente tuiteó: “Este es un día verdaderamente aleccionador para mí. Estoy eternamente agradecido por esta oportunidad de jugar al ajedrez al más alto nivel y concretar mis sueños. Hace pocos años, mis sueños con el ajedrez estaban en duda, pero felizmente han sido revitalizados. Este es solo el comienzo...”.

Y lo fue, aunque, por el momento, en otro sentido.

La gran conmoción

Antes de la ronda 4 Magnus Carlsen anunció que abandonaba el torneo, que siempre disfrutó de jugar allí y que esperaba volver en el futuro, añadiendo un corto video del entrenador José Mourinho con la frase “Si hablo, me meto en grandes problemas”.

Eso dio pie a grandes especulaciones, Carlsen no acusó, pero sí insinuó que le habían hecho trampas. ¿De qué manera? No se sabe, hay controles para impedir ayuda externa.

Es la primera vez que Carlsen abandona un torneo y ha perdido otras veces con un jugador mucho menos fuerte que él, por lo que creía tener serias razones para irse, aunque no significa que tenga razón.

Todo el mundo opinó, sin datos, incluso algunos como Hikaru Nakamura, fueron más directos, otros, como Levon Aronian, descartaron toda posibilidad de que hubiera trampa, diciendo que los jóvenes también podían jugar muy bien, Kasimdzhanov, el campeón del mundo en 2004, y Short también se expresaron de forma similar.

La mayor plataforma ajedrecística, Chess.com decidió vetar a Niemann en

sus torneos, añadiéndole más castigo; el momento de hacerlo fue un apoyo a las insinuaciones de Carlsen, sin que el juego por Internet tuviera nada que ver con el juego ante el tablero.

Se puede suponer que la decisión, en ese preciso momento, estuvo influenciada por los lazos económicos entre Chess.com y las empresas del campeón del mundo.

Anticlímax

Para la ronda 4 se tomaron más medidas, se retrasó 15 minutos la transmisión de las partidas, lo que alimentó las teorías sobre alguna trampa, que seguían sin fundamento.

El torneo perdió gran parte de su atractivo tras la partida de Carlsen, un jugador quedaba libre cada ronda y la tabla de posiciones era provisional.

Bent Larsen comentó que con el abandono de Robert Fischer del Interzonal de Susa en 1967, nadie, salvo él, quería ganar el torneo, no ocurrió lo mismo en San Luis; el torneo siguió muy luchado, aunque con un ambiente desangelado, con sensación de pérdida.

Los resultados de Carlsen se anularon (no para el Elo), Niemann fue perjudicado, pues su victoria contra Carlsen ya no contaba, y Nepomniachtchi fue favorecido, pues su derrota ante Carlsen también desapareció.

En la ronda 4 Caruana, que seguía en crisis tras su mal resultado en el Candidatos de Madrid, logró la victoria contra Vachier Lagrave.

En la quinta ronda todas las partidas terminaron en tablas, si bien Domínguez desperdició una posición ganadora contra Niemann.

La respuesta de Niemann

Luego de su partida salvada ante Domínguez, Niemann comentó la partida en la web oficial y dio respuesta a las insinuaciones/acusaciones que recibió.

Dijo que no había ninguna evidencia para las acusaciones de Nakamura ni para las insinuaciones de Carlsen, que él nunca hizo trampas ante el tablero.

Niemann admitió haber usado el módulo jugando por Internet una vez, cuando tenía 12 años, un amigo con un IPad lo ayudó, y luego a los 16, en una partida no válida para el ranking, solo eso, nunca más en partidas por Internet ni ante el tablero.

Es importante este matiz, consultar un módulo en casa es sencillo, hacerlo jugando un torneo presencial del nivel de la Copa Sinquefield es casi imposible.

Dijo que había aprendido de sus errores y que solo se ocupaba de mejorar ajedrez, “No voy a permitir que chess.com, no voy a permitir que Magnus Carlsen, y no voy a permitir que Hikaru Nakamura, posiblemente las tres mayores entidades en el ajedrez simplemente calumnien mi reputación”.

Dijo que Magnus sabía lo que iba a pasar con sus insinuaciones, que recibiría miles de tuits atacándolo, sin pruebas, y agradeció a los que lo defendían.

Nakamura, que tuvo un millón de seguidores en Twitch, se retractó días después, y, algo más relevante, los árbitros del torneo hicieron un tardío comunicado el 10 de septiembre afirmando que no había indicios de ningún jugador haciendo algo antideportivo.

Últimas rondas

En la sexta ronda llegó la primera derrota de Niemann, con blancas ante Wesley So, que lo superó; igualmente es imposible que Niemann no bajara drásticamente por lo sucedido; tras la ronda siguiente admitió que no podía jugar bien en esas condiciones. So se convirtió en el líder del torneo, con 4 puntos sobre 6 y quedó libre en la ronda 7.

En otro resultado relevante para el primer lugar. Firouzja quedó mal con blancas ante Mamedyarov, posiblemente perdido, pero aprovechó bien varias imprecisiones consecutivas de su rival para dar vuelta la partida y colocarse con 3 puntos sobre 5.

Las cuatro partidas de la séptima ronda terminaron en tablas, tres de ellas muy luchadas, con lo que Wesley So (con su + 2), sin jugar, se convirtió en el único líder.

En las entrevistas tras las partidas hubo muestras de conocimientos asombrosos, fruto de la preparación actual del primer nivel, en Caruana vs. Aronian este mostró análisis de más allá de la jugada 30 en una Variante Berlinesa, también se vio que Nepomniachtchi conocía todos los ejemplos magistrales importantes de las otras tres partidas de la ronda.

En la penúltima ronda Firouzja ganó a Wesley So tras estar (nuevamente)

casi perdido y Nepo derrotó a Aronian, ambos pasaron a compartir el primer lugar con +2 (4½ puntos sobre 7), mientras que Niemann cayó frente a Caruana.

En la última ronda todas las partidas fueron tablas, Firouzja empató con Vachier Lagrave mientras que Nepomniachtchi desperdició una gran ventaja y entabló con Niemann, y se llegó al desempate a ritmo rapid donde Firouzja ganó por 1½ a ½.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 14 de septiembre de 2022