Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (198),Paul Keres vs Efim Bogoljubow, Salzburgo 1943

El Tratado de no Agresión entre Alemania y la URSS fue firmado poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el 23 de agosto de 1939; este acuerdo, conocido como Pacto Ribbentrop - Molotov, contenía cláusulas secretas, una de ellas era permitir que la URSS anexara a los países bálticos, ese proceso concluyó en junio de 1940 y las vidas de millones de personas cambiaron.

El gradual aumento de la implicación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial redujo la actividad ajedrecística en la Unión soviética, pero no la hizo desaparecer.

A raíz de la anexión de los países bálticos, Paul Keres, estoniano, pudo jugar en Moscú el 12º Campeonato de la URSS, que se disputó del 5 de septiembre al 3 de octubre de 1940.

“Mal preparado para este torneo y debiendo enfrentar a una serie de adversarios desconocidos, jugué con bastante inseguridad”, comentó Keres, que, a pesar de la autocrítica, alcanzó el 4º puesto, con 12 puntos sobre 19, tras Lilienthal y Bondarevsky (13½) y Smyslov (13), superando a Boleslavsky y Botvinnik (11½), entre otros.

Campeonato Absoluto de la URSS 1941

El acontecimiento principal de 1941 fue el “Campeonato Absoluto de la URSS”, sobre el que Keres comentó: “Lo que tal título significa no lo he sabido hasta hoy día”; al parecer fue motivado por el rezagado puesto de Botvinnik en el Campeonato Soviético.

Se le otorgó una especie de revancha para intentar “reparar el error” y potenciar su validez como desafiante de Alexander Alekhine por el título mundial, fue la única vez en que la URSS organizó un torneo con esa denominación.

Los seis primeros del Campeonato Soviético de 1940 participaron en uno de los torneos más fuertes de esos años, se jugó en Leningrado y Moscú del 23 de marzo al 29 de abril.

“Decidí participar en el mismo a pesar de que, a causa de mis estudios en la universidad de Tartu, me hallaba totalmente alejado del ajedrez desde hacía más de seis meses”, comentó Keres.

Su mayor preocupación era estar desactualizado en la teoría de las aperturas, por lo que adoptó planteos antiguos, aunque bien conocidos por él, y estuvo acertado.

Solo contra Botvinnik no estuvo atinado, con las blancas eligió ingenuamente una variante arriesgada con la que Mikenas había derrotado a Botvinnik en el último campeonato, pero que Botvinnik ya conocía bien, y cayó en la mejora preparada por Botvinnik, este ganó con un ataque fulminante en una partida muy conocida.

Keres no pudo mantener el ritmo de un Botvinnik en excelente forma, no obstante, consiguió un valioso segundo puesto, aunque no quedó satisfecho con su juego.

Estonia bajo la ocupación alemana

Con la “Operación Barbarroja” Alemania invadió la Unión Soviética y en julio de 1941 las fuerzas alemanas ocuparon Estonia.

Keres no era apto para incorporarse a las filas por un accidente que había tenido de niño y mantuvo siempre un perfil bajo, continuó sus estudios en la Universidad de Tartu rehuyendo todo comentario político.

En la Universidad conoció a su futura esposa, la estudiante de filología eslava María Riives, que recordó: “Paul era extremamente modesto – eso fue lo que me encantó. Y era muy atento con la otra gente, especialmente conmigo. Nunca imponía sus puntos de vista o deseos sobre los otros, si bien, sí, debía conseguir siempre lo que quería”.

Keres culminó sus estudios en 1941 y se casó con María, tuvieron dos hijos, Peeter en 1942 y Kadrin en 1943.

Durante las batallas entre las tropas alemanas y soviéticas Keres permaneció en Tartu salvándose de los bombardeos y milagrosamente de ser ejecutado por los alemanes, como cuenta Joosep Grents en chess24.

Subsistir en esas condiciones de guerra no era sencillo, Maria Keres relató que “Éramos todavía jóvenes y Paul era un optimista por naturaleza. ¡Todo estaba bien!”.

Fueron ayudados por sus buenas relaciones con la gente, siempre lograban tener comida en la mesa, si bien llegó un momento en que Keres tuvo que viajar al extranjero.

Torneos en territorio ocupado

Si Keres quería seguir jugando al ajedrez, y conseguir dinero para subsistir, solo podía jugar torneos de influencia alemana o neutrales; Keres participó en nueve torneos y disputó un match durante la ocupación alemana de 1941 a 1944.

Campeonato de Estonia 1942

Keres participó en el Campeonato de Estonia de 1942 que se realizó en mayo en Tallin, torneo que ganó con 15 puntos sobre 15.

Torneo de Salzburgo 1942

El primer torneo fuera de Estonia ocupada fue del 9 al 18 de junio en Salzburgo, un sextangular a doble vuelta donde participaron Alekhine, Schmidt y Bogoljubow.

En la ronda final Alekhine, teniendo medio punto de ventaja, jugó con Keres, este, con las piezas negras, jugó a ganar con una línea muy arriesgada y cayó derrotado.

Participó también el joven alemán Klaus Junge (Concepción, Chile, 1 de enero de 1924 – Welle, Alemania, 17 de abril de 1945), que fue Teniente del 12º Batallón S.S.; Junge falleció en combate en la Batalla de Welle, cerca de Hamburgo, solo tres semanas antes de que finalizara la Segunda Guerra mundial, Junge tenía solamente 21 años.

Torneo de Múnich 1942

El certamen se disputó del 15 al 25 de septiembre; el maestro estoniano Valter Heuer, biógrafo de Keres, relató que, debido a los bombardeos sobre la ciudad, Keres solo podía ir a dormir a las 4 o 5 h de la mañana y las partidas comenzaban a la 9 h.

Nuevamente el torneo se decidió en la partida Alekhine – Keres, la tercera victoria de Alekhine le dio el triunfo en el torneo, hizo 8½ puntos sobre 11, Keres hizo 7½.

Torneo de Praga 1943

Keres jugó en Praga del 10 al 30 de abril, la lucha por el primer lugar volvió a estar entre él y Alekhine

Allí participó un joven de 18 años que luego sería famoso: Ludek Pachman, que entró a última hora en reemplazo de Frantisek Zita.

El debut de Pachman fue prometedor, incluso Alekhine tuvo palabras de elogio a su juego, un día le mostró sus partidas y Alekhine le comentó algunas suyas.

“Para mí fue una tarde fantástica y uno de los momentos culminantes de la vida que había llevado hasta entonces”, comentó Pachman en el libro de sus memorias.

El “precio” de tratar a Alekhine

Esta cercanía al campeón mundial tuvo su coste para Pachman, una vez Alekhine lo invitó a tomar café en el Luxor, allí se podía tomar café auténtico… a un precio sideral.

Alekhine jamás pagaba una cuenta, siempre lo hacía uno de sus acompañantes, si no, Alekhine se iba, los camareros lo conocían, y los gastos iban a la organización.

“Eso me lo había contado una vez el señor Kende [El director del torneo] no sin lanzar los correspondientes improperios”, señaló Pachman y añadió: “Cuando Alekhine volvió a invitarme al café, me amenazaba la bancarrota”.

Eran tiempos de guerra con cartillas de racionamiento, que el joven Pachman ya había agotado, y debía acudir al mercado negro.

Para su salvación acudió un mecenas particular: “El comerciante y terrateniente Stork me trajo un salchichón de más de medio metro de longitud; como premio por mis triunfos, según dijo. Él tenía una cocina espléndida y me invitaba invariablemente a la comida del mediodía. Era tan copiosa que podía abstenerme de la cena y, de ese modo, pagar el café de Alekhine”.

Alekhine venció con 17 puntos sobre 19, Keres terminó segundo con 14½ .

Torneo de Salzburgo 1943

La fuerza de los torneos jugados no era la adecuada para Keres, un resumen de ellos por el propio Keres fue: “Era evidente que los duros años de la guerra habían influido de manera sumamente desfavorable en mi juego. Mis partidas carecían de lozanía y riqueza de ideas, además de cometer burdos errores en la parte técnica”.

No obstante, en el certamen de Salzburgo, jugado del 9 al 18 de junio, Keres notó que empezó a jugar mejor, “recuperé mi seguridad”, señaló, empató las dos partidas con Alekhine y después de una dura lucha compartieron el primer puesto.

El nacimiento del Ataque Keres

En ese torneo, contra Bogoljubow, Keres ideó, ante el tablero, y la jugó, el posteriormente popular “Ataque Keres”; es la partida que recordamos hoy.

Campeonato de Estonia 1943

A diferencia del año anterior, Keres ganó ajustadamente el Campeonato de Estonia jugado en julio de 1943 en Tallin ; en chess24 se reproduce lo que Juri Randviir, que trabó amistad con Keres durante el torneo comentó, quedó sorprendido por la poca atención que Keres ponía en las partidas; llegaba tarde con frecuencia y no parecía tener ganas de jugar.

“Como resultado, perdió con Harry Kord y empató con Aleksander Arulaid, Feliks Kibbermann, Leho Laurine y Heldur Soonurm, salvando posiciones perdidas contra los últimos dos. No obstante, logró ganar el torneo con medio punto delante de Arulaid y Renter”. Ninguno de esos nombres serían rivales para Keres en condiciones normales.

“Me tomó años comprender que sus pensamientos estaban en batallas completamente diferentes y más importantes. Esa fue la última vez que fui testigo de una actitud suya descuidada hacia el ajedrez”.

El frustrado match por el título mundial

Lo que Randviir comprendió después es la razón de la falta de concentración de Keres durante el campeonato nacional; en esos años Alekhine quería exponer su título mundial ante Keres, pues era el único rival razonable para el match, dado que estaba jugando en el mismo lado que Alekhine, el de los alemanes.

Años después Boris Spassky recalcó que él sabía, por propia experiencia, que para llegar a lo máximo hay que olvidarse de absolutamente todo, y concentrarse en su meta.

Para Keres era imposible olvidarse “de todo” en ese momento, como comentó el checo Karel Opocensky, el tema salió varias veces en los paseos junto al rio Salzach, en la frontera entre Austria y Alemania: “¿Qué me puede garantizar Alekhine? ¿Qué importancia tendría ese duelo? Si gano el match, ganaría un montón de marcos alemanes sin valor. ¿Llegaría a ser realmente un match por el Campeonato del Mundo? Sería un match para ser campeón de cierta parte del mundo, la ocupada por las fuerzas alemanas... Si pierdo el match, perdería para siempre la chance de competir por el título tras la inevitable finalización de la guerra…”.

Keres rechazó por esas razones la chance de luchar por el título, mientras que Alekhine le dio otra interpretación: “Todos están esperando a que cumpla 60 años ...” .

En octubre de 1943 Keres jugó en Madrid, ganando con facilidad (+12 = 2), Alekhine no llegó a tiempo para participar.

Keres y la evaluación de su juego

El resumen de Keres de esa etapa fue: “Mis actuaciones durante el período de la guerra mundial fueron poco satisfactorias, tanto desde el punto de vista deportivo como artístico. Sin embargo, aquellos torneos eran necesarios para mantenerme más o menos bien adiestrado y no olvidar el ajedrez del todo”.

Veamos el nacimiento de “El ataque Keres”, basado en comentarios de Keres y de mi libro Keres Move by move de la editorial británica Everyman.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 12 de octubre de 2022