Fútbol de salón: Las eliminatorias del C20

Esta noche se disputarán varios juegos de fútbol de salón por distintas zonas.

Por el Grupo 1, llave 1 jugarán Benjamín Aceval vs. Cerrito desde las 20:15, mientras que por la llave 2 lo harán Limpio vs. Piquete Cué, a las 20:45.

Por el Grupo 3, llave 1, confrontarán Tobatí vs. Caacupé. Por la llave 2 se medirán San Bernardino vs. Altos.

Por el Grupo 4, hoy jugarán por la llave 1 Repatriación vs. Natalicio Talavera y Coronel Martínez vs. Coronel Oviedo, y por la llave 2 lo harán Itapé vs. Tebicuary y La Colmena vs. San Juan Nepomuceno.

Por el Grupo 5 se inician las disputas, con el juego San Juan Bautista vs. San Ignacio, y Ayolas vs. Santa María.

Grupo 9 jugarán hoy Paranaense vs. Hernandarias.

Grupo 10, llave 2 se trenzarán Encarnación vs. Capitán Miranda y Cambyretá vs. Coronel Bogado.

Grupo 2, llave 1, mañana juegan Ñemby vs. Villeta, y por la llave 2, San Antonio vs. Lambaré.

La etapa eliminatoria concluirá el 11 de noviembre próximo.