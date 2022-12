Exitoso festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud

Fueron cinco apasionantes jornadas de torneo en diferentes categorías, donde los niños y jóvenes pudieron demostrar sus habilidades.

Los campeones en la modalidad Blitz y los mejores paraguayos fueron: Sub 8 Absoluto: Luiz de Oliveira (BRA) con 6.5 puntos y Erick Ayala con 4.5; Sub 8 Femenino: Zoe Ruiz (PER) con 5 y Zari Otazú con 2; Sub 10 Absoluto: Mathias Casalaspro con 6 e Iván Torales con 5; Sub 10 Femenino: Fabiana Jiménez (PER) con 5.5 y Jimena Lugo con 4.5; Sub 12 Absoluto: Aaron Bazán (ARG) con 6 y Marcos Miranda con 4.5; Sub 12 Femenino: Ghissell Morales (COL) con 5 y Emma Duarte con 2.5; Sub 14 Absoluto: Eduardo Cáceres (PER) con 6.5 y Ezequiel Amarilla con 5; Sub 14 Femenino: Gabriela Galeano (ARG) con 4.5 y Fiorella Mayeregger con 4; Sub 16 Absoluto: Mauricio Marrujo (CHI) con 7 puntos y Juan Sebastián Melián con 5.5; Sub 16 Femenino: Verónica Orbe (ECU) con 4.5 puntos y Helen Montiel con 4; Sub 18 Absoluto: Licael Ticona (BOL) con 6.5 y Angel Montiel con 5; Sub 18 Femenino: Emely Vega (PER) con 4.5 y Jazmín Duarte con 2.