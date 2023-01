Fútbol de salón: Puntapié inicial en puertas

El juego inaugural de fútbol de salón será entre la selección anfitriona y Tobatí, desde las 20:30.

Lea más: Varias zonas ya tienen fixture del nacional

También por el Grupo 4, en Itacurubí de la Cordillera, el dueño de casa recibirá a Altos.

Las finales se disputarán en Caacupé como sede principal, mientras que las subsedes serán Ypacaraí, Itauguá y Ñemby.

El Grupo 1 arranca el martes: Villa Hayes vs. Benjamín Aceval y Remansito vs. Cerrito.

El mismo día se rompe el fuego en el Grupo 2: Mariano Roque Alonso vs. Piquete Cué y Capiatá vs. Fernando de la Mora.

El sábado chutarán el balón en el Grupo 3: Lambaré vs. San Antonio y Villeta vs. Villa Elisa.

En el Grupo 5, el balón rodará recién desde el 1 de febrero: Natalicio Talavera vs. Caaguazú y Coronel Oviedo vs. Repatriación.

El Grupo 6, desde el lunes: Coronel Martínez vs. San Juan Nepomuceno y Tebicuary vs. Villarrica. Libre Itapé.

El miércoles, por el Grupo 7: Hernandarias vs. Paranaense y Pte. Franco vs. San Alberto. Libre Minga Guazú.

El martes se inicia el Grupo 8: Amambay vs. Concepción y Vallemí vs. Horqueta. El mismo día empieza el Grupo 9: Santa Rosa del Aguaray vs. San Pedro de Ycuamandyyú y Santaní vs. Itacurubí del Rosario.

Grupo 10, el miércoles: Santa Rosa vs. San Ignacio y Ayolas vs. San Juan Bautista.

Finalmente, el Grupo 11 arranca el lunes: Cambyretá vs. Cnel. Bogado, Carmen del Paraná vs. María Auxiliadora y Capitán Miranda vs. Bella Vista Sur. Libre Encarnación.