Fútbol de salón: Eliminatorias a full

Se completará la primera fecha por el Grupo 6: Tebicuary vs. Villarrica. El viernes juegan: San Juan Nepomuceno vs. Tebicuary e Itapé vs. Coronel Martínez. También se inicia un lote fuerte del fútbol de salón, el Grupo 7: Hernandarias vs. Paranaense y Presidente Franco vs. San Alberto.

Igualmente, arrancan los partidos por el Grupo 10: Santa Rosa Misiones vs. San Ignacio y Ayolas vs. San Juan Bautista.

Finalmente, por el Grupo 11: Cnel. Bogado vs. Carmen del Paraná, Encarnación vs. Capitán Miranda y Bella Vista Sur vs. María Auxiliadora. En la fecha inicial, Cambyretá le ganó 3-2 a Bogado, Carmen 7-1 a María Auxiliadora y Cap. Miranda 4-1 a Bella Vista.

Mañana solo habrá actividad por el Grupo 8, con el partidazo Horqueta vs. Amambay, y Vallemí vs. Puerto Casado.

Sistema de campeonato

Las finales del campeonato se disutarán en Caacupé como la sede principal, y subsedes Ypacaraí, Itaguá y Ñemby, que tienen sus pasaportes como organizadores. De las eliminatorias avanzarán 16 selecciones.

Están en disputa 12 cupos directos, 10 clasificados serán de los grupos 1 al 10, mientras que del Grupo 11 surgirán dos clasificados.

Las selecciones que sean escolta de los primeros, en los grupos 1 al 10 tendrán derecho al repechaje, donde surgirán los últimos 4 clasificados a la etapa final.

El Grupo 12 será un cuadrangular con los segundos de los grupos 1, 2, 3 y 4. En el Grupo 13 disputarán los segundos del 6 y 7. En el Grupo 14 se trenzarán los segundos del 5 y 10, al igual que en el Grupo 15 lo harán los del 8 y 9.