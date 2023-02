Fútbol playa: Surgen semifinalistas de Etapa 3

A partir de las 19:00, se disputarán hoy estos encuentros de fútbol playa:

Libertad vs. 13 de Junio (Grupo A), Sportivo Luqueño vs. San Miguel (B), Areguá vs. San Antonio (C) y San Bernardino FC vs. Villa Elisa (D).

Tras los partidos de esta noche surgirán los cuatro semifinalistas que jugarán mañana. La final será el domingo.

* Resultados. En la primera jornada se registraron estos resultados:

Libertad 2 - 0 Deportivo Luque, Nacional 7 - 1 Atlético San Miguel, Deportivo Areguá 6 - 2 Presidente Hayes y San Bernardino 8 - 3 Garden Club Paraguayo.

Anoche se disputaba los partidos de la tercera jornada:

Luque vs. 13 de Junnio, Nacional vs. Sportivo Luqueño, Presidente Hayes vs. San Antonio y Garden Club vs. Villa Elisa.

El campeón de la Etapa 1 fue San Bernardino FC, mientras que Libertad fue el mejor de la Etapa 2. En femenino, ambas etapas las conquistó Areguá.