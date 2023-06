Fútbol de salón: Se completa quinta ronda

Con relación a los compromisos de fútbol de salón de hoy, en uno de los prometedores encuentros de la noche, Fomento de Barrio Obrero recibirá en la populosas manzana al puntero Simón Bolívar.

Otro partidazo lo protagonizará Sportivo José Meza que recibe a Independiente de Barrio Obrero en su casa, en Ñemby.

29 de Septiembre abre las puertas de “Calama” al Deportivo Atenas.

* Anoche adelantaban: Cerro Corá vs. Nuestra Señora de la Asunción, Artemios FC vs. Atlético Occidental, Zavalas Cué vs. 12 de Junio, La Cur vs. La Merced y San Antonio vs. Capiatá FC.