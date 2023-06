Copa Davis: Paraguay se impone a Costa Rica

Los juveniles tenistas paraguayos Daniel Vallejo y Martín Vergara del Puerto se encargaron de sumar el primer punto para nuestro país, ganando los dos singles y completando la faena en el dobles.

En primer turno, Martín Vergara, quien compite actualmente en el tenis universitario en Estados Unidos, tuvo que remontar un primer set ante Rodrigo Crespo Piedra para asegurar el primer punto con parciales de 3/6, 7/6 (2) y 6/3.

El segundo singles puso en cancha al juvenil de 19 años Daniel Vallejo, frente al costarricense Jesse Flores, a quien superó sin muchos inconvenientes por 6/4 y 6/2, para asegurar el triunfo a la espera del dobles.

Finalmente, Dani y Martín completaron la jornada con el tercer punto ante la dupla conformada por Jesse Flores y Pablo Núñez, a quienes superaron por 6/1 y 7/6 (4).

El seleccionado nacional, capitaneado por Ramón Delgado, tendrá como rival hoy a su similar de Bahamas, a partir de las 14:00, en el court central Víctor Pecci del CIT. Otros enfrentamientos serán: Bolivia vs. Bermuda, República Dominicana vs. Honduras y Venezuela vs. Panamá.