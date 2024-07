Bádminton: Surgieron los campeones del Nacional “ASU 2024″

* Los resultados del certamen de bádminton. En la categoría Singles Femenino se consagró Pamela Sanabria, seguida por Cecilia Haneman y Ana Amarilla; en Dobles Femenino consiguieron el campeonato Camila Álvarez y Cecilia Haneman, secundadas por Pamela Sanabria/Liz Estigarribia y Ana Amarilla/Sofía Segovia.

En Dobles Mixtos, la dupla Cecilia y Josías Haneman le ganaron el título a Pedro Echeverría/Liz Estigarribia.

En Singles Masculino se consagró Leo Lee, seguido por Josias Haneman y Yuji Mochizuki.

Categoría B: 1° Jesús Fernández y Jordan Lee; Sub 19: 1° Alan Olmedo, Ezequiel Flecha y Juan Rodríguez; Sub 17: Emanuel Fernández, y, Sub 15 Thiago Acha.