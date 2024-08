Fabrizio Zanotti finalizó la primera ronda de Golf en los Juegos Olímpicos

Fabrizio Zanotti disputó este jueves la primera ronda del Golf individual masculino de los Juegos Olímpicos París 2024. El paraguayo culminó la jornada en el puesto 29 con -1 (un golpe bajo el par). El abanderado del Team Paraguay realizó 70 golpes en los 18 hoyos del Le Golf National, en la capital gala. El líder de la competencia es Matsuyama con -8 (63 golpes).

Zanotti sufrió un incidente en el hoyo 6 cuando voluntario pisó sin intención la pelota. Debido al percance, el golfista esperó un largo tiempo para volver a jugar. Esta fue una de las pausas que tuvo en encuentro, que también fue interrumpido por dos veces por una tormenta. El atleta de 41 años volverá a competir el viernes 2 de agosto: el principio, la segunda ronda arranca a las 3:00.

Fabrizio Zanotti: “No estoy contento”

“Un día complicado, la verdad que no me sentí cómodo, no me sentí cómodo durante todo el día. Pero no haberme sentí cómodo y haber hecho bajo el par en esta cancha creo que es un buen comienzo. Creo que es un buen comienzo. No estoy contento, pero cómo le pegué a pelota con el resultado que tuve creo que es muy bueno”, expresó Zanotti a ABC-Rolanga.