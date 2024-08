Camilo Pérez sobre Luana Alonso: “Somos un equipo profesional que busca competir y no pasear”

Luana Alonso cometió un acto de indisciplina en los Juegos Olímpicos París 2024. Después de competir en la natación y quedar eliminada en la etapa clasificatoria, la paraguaya abandonó la Villa Olímpica. Posterior al escándalo, la nadadora regresó, pero la Jefa de Misión del Team Paraguay, Larissa Schaerer, pidió que abandone el recinto.

Ahora del partido de la selección de Paraguay, Camilo Pérez habló con ABC Cardinal y explicó el hecho. “Nosotros le pedimos, la Jefa de Misión Larissa, trata de conversar con ella pidiendo que por favor que se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación. Y lo hizo”, contó.

Luana Alonso dejó la Villa Olimpíca en París

“No puedo saber sus intenciones porque no conversó con nadie de nosotros, solo con Larissa cuando se acercó a ella a decirle que ya que había mandado el e-mail de que se retiraba y nosotros al haber aceptado no tenemos forma de tenerla ahí”, añadió el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) al programa A La Gran 730.

“Las demás atletas son muy profesionales”

“Ella debía retirarse porque no era correcto el comportamiento con relación a las demás atletas, que tienen una disciplina y son realmente muy profesionales. Que esto sirva de ejemplo que somos un equipo profesional que busca competir y no pasear”, finalizó Pérez, quien acompaña a la Albirroja Sub 23 para disputar los cuartos de final del Torneo de Fútbol masculino.

