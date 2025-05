Plantean crear banco de jubilados con fondo de contingencia de préstamos de IPS

IPS hoy en día cuenta con una caja fuerte sólida, sostenible donde, según el informe actuarial del José Velázquez, a quien Pedro Halley calificó como “el mejor actuario que tenemos en Paraguay”, y que está en IPS, dice que hay una sostenibilidad financiera del fondo de jubilación IPS de 22 años, que incluso es extensible a unos 40 o 50 años con algunos retoques legales que hay que hacer o de gestión, según afirmó el presidente de la unión de jubilados.

“Luego tenés el otro sector, el de las de las cajitas, llamémosle así, las pequeñas cajas que no son IPS donde tenés algunas muy bien, relativamente bien, caja bancaria que está volviendo a repuntar y otras que están en quiebra técnica ya prácticamente, al borde de dejar de pagar, como caja municipal y en el medio de ellas, entre IPS y esas pequeñas cajas, le tenés a la Caja Fiscal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una situación bastante comprometida donde los ingresos ya no alcanzan a cubrir el total de los egresos”, indicó.

Agregó que no se puede hablar de una quiebra técnica de la Caja Fiscal, pero de un desequilibrio financiero importante, de un déficit importante, que según palabras que atribuyó al ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, este es el año de los ajustes que hay que hacer en Caja Fiscal para que se mantenga a flote.

“Vamos a ver cuáles son esos ajustes. No van a ser ajustes muy populares, muy simpáticos, van a ser muy estresantes a nivel político. Mira, yo creo que va a haber levantamientos, en el buen sentido, del sector docente, de otros sectores de funcionarios públicos, porque las medidas que necesita la Caja Fiscal no son agradables, son duras. Se dejó caer esa caja y hoy hay que tomar medidas en tiempos de crisis y las medidas en tiempos de crisis son duras”, sostuvo.

Déficit de la Caja Fiscal

Explicó que en la Caja Fiscal, para dos de sus programas, sector policía y militar, los ajustes son por el salario del activo, es decir, que si una persona se jubila con el grado de comisario con G. 8 millones, en dos años el comisario gana G. 5 millones, al jubilado le van a pagar G. 15 millones, lo que hace insostenible el sistema, por eso es necesario reformar la Caja Fiscal.

Opinó que en el caso de IPS, la actual administración de Jorge Britez, se equivocó al tirar mensajes desalentadores al colectivo laboral de que el IPS está mal, tiene poco tiempo de vida, etcétera.

“En un negocio en el que el puntal principal es la confianza del trabajador o del empleador, y estos no confían en el sistema, no se van a inscribir, y empezamos a tirar mensajes desde el IPS hace uno o dos años de que esto está mal y acá todo se va al demonio, etcétera. Y nosotros veíamos con preocupación eso porque nos decían, ´hay IPS para dos años´, y hoy, ayer o anteayer el doctor José Velázquez, actuario del IPS, emite su informe técnico de cada 3 años y ¿qué nos dice?, que así como están las cosas, sin ninguna reforma importante, ni estructural, ni paramétrica, hay IPS para 22 años", detalló.

Precisó que si bien 22 años parecen mucho, es relativamente poco, pero definitivamente existe una diferencia importante con los dos años que advertía la actual administración.

Ajustes de gobierno fueron mínimos

Halley resaltó que los ajustes realizados por el gobierno de Santiago Peña si bien se hicieron fueron mínimos, teniendo en cuenta que las reformas estructurales que necesita IPS no son este retoques estéticos en su programa jubilatorio de pasar de tres a 10 años, sino reformas estructurales profundas en el modelo de gestión previsional, en la gobernanza, en la descentralización efectiva, en la inversión de los aportes, en lograr una mejor rentabilidad de las inversiones.

“No puede ser que estemos cobrando 8% no más o 5% en dólares al sistema financiero bancario, cuando que todo ese sistema recoloca ese dinero al 20%, 22%”, fustigó.

También se refirió a la deuda que tiene el Estado paraguayo con IPS, que actualmente asciende a US$ 600 millones, de los cuales ya se pagó unos US$ 100 millones en la pandemia para que IPS subsidie el desempleo de los que quedaron sin trabajo en pandemia.

“Si al gobierno le da un ataque de honestidad y dice, ‘japagata la deuda’, y le paga a IPS US$ 500 millones así en seco, la mitad va al fondo de jubilación, la otra mitad al fondo de salud y una colita va al fondo de administración, no es relevante para el fondo de jubilaciones que el Estado ponga esa plata, sí es relevante que el Estado pague la deuda correspondiente a salud, porque va a permitir sacar a flote un programa de salud deficitario ya”, aseveró.

Plantean pago e inversión en salud

Contó que los jubilados propusieron y presentarán un proyecto a un senador que está escuchándoles, en el plantean que el Estado pague la deuda de salud, unos US$ 200 millones, que aseguró le va a venir muy bien a IPS siempre y cuando se use bien.

“Hay suficiente reserva técnica y hay un capital financiero enorme, un capital inmobiliario enorme y hay una reserva demográfica importante. No te olvides que en los sistemas de pensiones, de capitalización colectiva, la verdadera reserva está en la gente que no entró. Imaginate si de diez trabajadores, cuatro no más están en IPS, si logramos que entren ocho, duplicás la recaudación. Pero en fin, ese es un déficit que le corresponde al Ministerio de Trabajo”, criticó.

Detalló que la deuda del Estado con IPS se generó en 1950, cuando se creó IPS, durante los primeros 15 años, en los que todavía no había jubilados, entonces para poner a andar el sistema, entonces el Estado contribuyó al sistema, pero dicha contribución debía desaparecer a los 20, 25 años de constituido el IPS, pero nadie se dio cuenta y siguió acumulando deuda.

Banco de jubilados

Pedro Halley contó que en un trabajo con Carlos Pereira, uno de los miembros del consejo de administración de IPS, detectaron que los jubilados tienen en la previsional US$ 30 millones que no pertenecen al IPS.

“Cuando desde el año 92 aproximadamente un jubilado se incorporó al programa de préstamos, los jubilados sacaban su platita y de esa platita se le retenía un porcentaje, dos, tres, cuatro millones de su plata, quedaba ahí como fondo de contingencia, que si ese jubilado que prestó dinero se muere antes de pagar todo, el fondo de contingencia paga el saldo”, detalló.

Agregó que desde los años 90 hasta hoy, un pequeño porcentaje de los jubilados murió y se activó la cobertura del riesgo de garantía, pero que la gran mayoría no se murió y pagó todas sus deudas, por lo que el fondo se fue acumulando y no se le devolvió el fondo de contingencia nunca.

“Entonces, hoy ese acumulado que no se devolvió, que pertenece a los jubilados, representa US$ 30 millones, que colocado en CDA, en los bancos, etcétera, genera otra vez renta, eso va enriqueciéndose permanentemente. Ahí tenemos el capital que es nuestro, es de los jubilados, porque es su plata. Él dejó su plata allí y no la retiró. No pertenece a IPS, no figura en la carta orgánica de IPS como recurso o aporte o lo que sea del fondo de jubilaciones o del fondo de salud o del fondo de administración”, aseguró.

Jubilados cuentan con US$ 30 millones, según Halley

Planteó el escenario en el que todos los jubilados le exijan a IPS la devolución del fondo de garantía, de donde surge la posibilidad de que los jubilados, que tienen el know-how, la experiencia y la honestidad para hacer algo importante plantearon hacer su propio banco.

“Un banco previsional que no va a ser un banco de IPS. Ese va a ser un banco de los jubilados y de los aportantes que quieran participar. Pero con una orientación diferente. Hoy toda la plata de IPS se coloca en el sistema bancario, sabemos eso. Todo el mundo gana plata con la plata de IPS, menos el aportante, el empleador y el jubilado, ¿por qué?, porque ninguno de esos bancos, que todos priorizan fines especulativos y ganar plata, tienen programas de desarrollo social", afirmó.

Señaló que quieren crear una entidad enfocada en capital social, en vivienda para los trabajadores, para los jubilados, en capacitación de la familia del trabajador, becas para los hijos, pero financiamientos blandos de largo plazo que pueden hacer lo que en el sector público le correspondería hacer a la AFD, que lo hace bien o mal, pero a través de entidades financieras otra vez que encarecen las operaciones porque cargan sus intereses.

“Nosotros podemos crear un banco propio, tenemos el capital, falta la decisión política, la estamos tramitando y el consenso de los jubilados que son los dueños de esa plata. Pensemos en grande vamos a llenar un nicho financiero y social demasiado importante en Paraguay que va a permitir apalancar capital social, dignidad del jubilado y por qué no, financiar el emprendedurismo.

Dijo que el capital inicial podría ser de US$ 8 millones, que es lo que pide la reglamentación de Banco Central del Paraguay. Indicó que son 38.000 jubilados los prestatarios de IPS, además de una porción más chica de funcionarios que prestan plata de IPS.