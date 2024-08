Baloncesto: EE.UU. va por la quinta corona

Los otros dos partidos de cuartos enfrentarán a Serbia con Australia y a Canadá –tercera mejor primera– con la anfitriona, Francia.

Asimismo hoy y en París Bercy. Estados Unidos, liderada por LeBron James –que va a por su tercer título olímpico–, Kevin Durant –en busca de un inédito cuarto oro– y Stephen Curry –debutante en Juegos– y dirigida por el no menos estelar Steve Kerr (nueve anillos, cuatro de ellos como técnico: con Golden State) demostró en sus tres primeros partidos que, sin duda, es la gran favorita.

Horarios de nuestro país de los encuentros de hoy por los cuartos de final del baloncesto masculino: Alemania vs. Grecia (05:00); Serbia vs. Australia (08:30); Francia vs. Canadá (12:00) y Brasil vs. Estados Unidos (15:30).