César Almirón cerró la participación del Team Paraguay en los Juegos Olímpicos 2024

César Almirón cerró la primera participación en los Juegos Olímpicos. El atleta de 23 años debutó el lunes en los 200 metros llanos, culminando sexto en la Serie 2 y accediendo a la repesca de la modalidad del atletismo. Este martes, en el Estadio de Francia, el paraguayo disputó el repechaje, culminó quinto en el heat, pero fue descalificado por una infracción de calle.

Almirón había cronometrado 20.98 segundos, pero al repetir el error de ayer, pisando la raya, quedó sin tiempo en el certamen. El compatriota finalizó la carrera por detrás del canadiense Brendon Rodney (20.42), el jamaiquino Bryan Levell (20.47), el francés Pablo Mateo (50.57), el japonés Koki Ueyama (20.92). Por su parte, el australiano Calab Law no comenzó.

César Almirón, en llanto con ABC-Rolanga

“Fue algo muy lindo lo que pasé, lo que viví en estos días, fue un sueño que busqué cuando me metí en este deporte. Me voy con un sabor amargo porque no era lo que quería. No todas las veces salimos victoriosos, es algo que me va a levantar, me va a poner más fuerte. Toca llegar otra vez a Los Ángeles dentro de cuatro años”, expresó Almirón, entre lágrimas, a ABC-Rolanga.

César Almirón, el último del Team Paraguay

Almirón fue el último atleta del Team Paraguay en competir en París 2024 después de la judoca Gabriela Narváez; los remeros Alejandra Alonso y Javier Insfran; el golfista Fabrizio Zanotti; las voleibolistas Michelle Valiente y Giuliana Poletti; los nadadores Luana Alonso y Matheo Mateos; la selección paraguaya de fútbol masculino Sub 23 y la atleta Xenia Heibert.