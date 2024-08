César Almirón y el duro camino a los Juegos Olímpicos: “Me sacaron de donde vivía y Alexis Wolk me recibió en su casa”

César Almirón recordó el duro camino que tuvo a atravesó para llegar a los Juegos Olímpicos París 2024. El paraguayo disputó el certamen multideportivo más importante del mundo por primera vez en la historia. El atleta cerró hoy la participación en los 200 metros llanos, siendo descalificado en la repesca por una infracción de calle (pisó la raya).

Lea más: César Almirón cerró la participación del Team Paraguay en París

Luego de competir ante los mejores del mundo en la modalidad del atletismo, Almirón conversó en exclusiva con ABC-Rolanga en la zona mixta del Estadio de Francia. Emocionado y en llanto, el compatriota recordó los momentos que pasó en 2023 y reveló que fue sacado del lugar en el que vivía. “Alexis Wolk me recibió en su casa”, contó.

César Almirón: “Me sacaron de donde estaba”

“Pasé muchísimas cosas, el año pasado pasé muchas cosas, no tenía techo. Una vez me sacaron de donde estaba, Alexis me recibió en su casa. Son cosas que yo tengo guardado dentro mío y me pone fuerte. La verdad que pasé muchas cosas, no quiero decir ahora, me duele, pero ahora hay que seguir adelante y luchar por todo”, comentó Almirón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

César Almirón y la promesa cumplida al papá

Almirón agregó que ya cumplió una de las dos promesas realizadas a su padre. “Tengo una promesa que cumplirle a mi papá. O sea una ya le cumplí que es estar acá. Le dije a mi papá que si esta vez no se meda, en los Mundiales ya estará mi nombre entre los grandes del mundo y ese es un objetivo que me propongo y quiero cumplir”, finalizó el atleta de 23 años.

Lea más: César Almirón: Llanto y “no se me dio, pero voy con la frente alta”