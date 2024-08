César Almirón con ABC-Rolanga: Llanto y “esta vez no se me dio, pero me voy con la frente alta”

César Almirón fue el último representante del Team Paraguay en competir en los Juegos Olímpicos París 2024. El atleta de 23 años cerró hoy la primer participación en el certamen multideportivo más importante del mundo: corrió la repesca de los 200 metros llanos, finalizando quinto en la Serie 2, pero recibiendo una descalificación a causa de una infracción de calle.

Lea más: César Almirón cerró la participación del Team Paraguay en París 2024

Al terminar la carrera en el Estadio de Francia, Almirón conversó en exclusiva con ABC-Rolanga: el atleta no contuvo la emoción y explotó en llanto mientras expresaba las sensaciones de competir por primera vez en el evento. “Fue algo muy lindo lo que pasé, lo que viví en estos días, fue un sueño que busqué cuando me metí en este deporte”, comenzó.

César Almirón: “Toca llegar a Los Ángeles”

A pesar de las emociones, Almirón aseguró que “me voy con un sabor amargo porque no era lo que quería”. “No todas las veces salimos victoriosos, es algo que me va a levantar, me va a poner más fuerte. Toca llegar otra vez a Los Ángeles dentro de cuatro años, el año que viene tengo dos objetivos, el Sudamericano de Mayores y llegar otra vez al Mundial de Tokyo”, contó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

César Almirón: “Voy con la frente bien alta”

“Es algo muy lindo lo que estoy pasando. Como me dijo mi entrenador hoy, disfruta porque estas en el deportes hace tres años. Lo que con tu corta edad estas logrando lo que todo deportista quiere. Estoy agradecido a Dios, me voy con la frente bien alta, trataré de entrenar día a día, llegar bien a los torneos y pelear. Esta vez no se nos dio le dije a mi entrenador”, culminó Almirón.

Lea más: César Almirón y el duro camino a los Juegos Olímpicos París 2024