Sifan Hassan es la reina del asfalto conquistando la medalla de oro en París

Hassan acabó la mítica distancia de 42,195 km con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 55 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico, y relegando a la plata a la etíope Tigst Assefa (2h22:58) y al bronce a la keniana Hellen Obiri (2h23:10).

La atleta neerlandesa, nacida hace 31 años en Etiopía, puso así un broche de oro a su actuación olímpica, en la que sorprendió decidiendo participar en las tres pruebas de mayor distancia.

Tuvo además el mérito de participar en el maratón ayer a primera hora después de una final de 10.000 metros que acabó en la noche del viernes, por lo que el tiempo de recuperación que tenía era muy reducido, de apenas 35 horas.

En París 2024, entre series y carreras, Hassan ha corrido 62,195 kilómetros a alta intensidad y el maratón de estos Juegos Olímpicos era especialmente exigente, con subidas y bajadas, en un perfil menos llano de lo habitual.

“No ha sido fácil. Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca me he autopresionado tanto para llegar a la meta como he hecho hoy”, explicó.

En el último kilómetro, Hassan y Assefa terminaron destacándose y la victoria se decidió entre ambas, con éxito de la primera en la explanada de los Inválidos, en un precioso esprint final.