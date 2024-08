París se siente e inspira

Meli y Víctor buscarán superarse con su mejor versión luego de su primera participación en Tokio 2020 y ser una fuente de inspiración para el mundo.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Meli, licenciada en Relaciones Públicas, tiene neuritis óptica, una inflamación del nervio óptico, puede notar la profundidad, colores distorsionados, ella nos comenta sobre su categoría en lo que será sus segundos juegos paralímpicos: “Para poner un poco en contexto con lo que nosotros hacemos, yo tengo una discapacidad visual profunda, tengo un resto visual, pero no me permite correr sola, la categoría es T12, que en ella es opcional el tener un atleta guía, en mi caso, la vista no me alcanza para correr sin guía por eso corro con Víctor corremos con un tether que es una cuerda que ambos sujetamos en los lados con esto coordinamos para correr juntos, están las otras categorías de discapacidad visual, que sería T11 los atletas corren bendados en los ojos, con guía sí o sí y los de T13 que corren sin guía. En esta oportunidad en París estaremos corriendo en dos pruebas: 100 y 200 metros llanos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre su preparación comenta: “Todos los entrenamientos ya vienen siendo más específicos apuntando a las carreras que tendremos, el año pasado competimos también en 400 metros, recientemente también lo hicimos en Suiza, pero al confirmarse nuestra participación en París, cambiamos todas las prácticas con nuestro entrenador Édgar Galeano para llegar bien a la capital francesa”.

Con respecto a qué la motivó para adentrarse al deporte comenta: “Básicamente estamos en una sociedad que sobreprotege mucho a las personas con discapacidad en general, en mi caso con discapacidad visual, no digo que las cuestiones del día a día sean sencillas o fáciles de sobrellevar, pero en realidad sí se puede, entonces... partiendo de ahí yo me prepuse digamos que demostrarle a la gente la capacidad que tenemos, más allá de las dificultades que podamos tener, de entorno, socialmente hablando, mostrar de que en realidad, con dedicación y trabajo se puede llegar a objetivos grandes.

Empecé en el deporte en el 2016, hace ocho años con otro deporte, en 2018 comenzamos con el paraatletismo con Víctor y ya en 2019 se convirtió en alto rendimiento y sinceramente nunca pensé en llegar a unos Juegos Paralímpicos en tan poco tiempo, fuimos a Tokio 2020 con solo dos años de estar en el mundo de paraatletismo –pandemia de por medio– y llegamos con el ritmo de alto rendimiento, por su puesto eso fue el objetivo más grande, pero dentro de ese contexto mostrar que sí podemos, no solo a la sociedad en general sino a mis pares por decirlo así, personas con discapacidad visual, específicamente, de que trabajando un poquito más y lidiando un poco más con las cuestiones del día a día sí podemos llegar.

Siempre estamos en esa línea de inspirar y por supuesto con los objetivos personales de ir mejorando cada vez más, buscar mi mejor versión como siempre digo, porque Melissa de Tokio no es la misma a la que va a París, enfocada en lograr eso con los trabajos de todos los días”.

El mensaje de inspiración de Meli: “Resaltar siempre que las personas con discapacidad, como ya mencioné que sobrellevamos muchas dificultades día a día, pero se trata de cómo encaramos y la actitud que le ponemos, eso hace la diferencia, puede cambiar un día malo a uno bueno. Rescatar las pequeñas cosas positivas que nos pasa en el día que son esas las que te ponen a razonar y decir que todo lo que estás haciendo vale la pena”.

Víctor, un sabio guía

Meli compite junto con Víctor Duarte Adorno, quien es su guía dentro y fuera de las pistas, con formación como docente, abogado y notario es uno de los referentes en el ámbito deportivo.

Sobre las proyecciones y objetivos en París comenta: “Estamos preparados a solo días de viajar, los entrenamientos están y lo que deseamos es mejorar nuestra marca, mejorar la de Tokio, estamos enfocados y mentalizados, nuestros ya estamos en París por así decirlo”.

Con respecto a sus inicios comenta: “En 2016 así como comentó Melissa, yo en ese entonces era entrenador y voluntario en otro deporte, le conocí a ella así y en capacitaciones internacionales estuvimos viendo que había muy poca representación y seguimos teniendo muy pocos atletas en Paraguay, por eso nos concentramos con Melissa, en 2018 comenzamos con las carreras de calle y ella cambió totalmente su cuerpo, bajó casi cuarenta kilos, luego de eso ya comenzamos con el proceso de velocidad, luego vino la pandemia lastimosamente pero tuvimos la oportunidad de ir a Tokio y ahora ya estamos preparados para París”.

Víctor siempre saca lo mejor de cada persona y nos comenta su motivación: “A mí me gusta enfocar la capacidad de las personas yo nunca vi como aichejáranga (pobrecito) ni nada todo lo que sea discapacidad, siempre vi en todo lo que puede dar una persona y con Melissa lo estamos demostrando, como todos aquellos atletas que pasaron por mí en cualquier otro deporte siempre te hace sentir bien, es demostrar, que a través del deporte como también en otras áreas, se pueden destacar, como en la cultural o artística, pero nosotros a lo deportivo donde nos centramos”.